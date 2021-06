O Rali Safari vai manter-se no calendário do WRC até 2026 | AutoSport

O Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta revelou que o Rali Safari está garantido no Mundial de Ralis até 2026. No seu discurso na cerimónia de encerramento de domingo, o Presidente disse que: “os nossos esforços valeram a pena. Realizámos um notável evento do Campeonato do Mundo de Ralis, que desafiou tanto os homens quanto as máquinas, e que será recordado durante muitos anos.

Apesar dos desafios da Covid-19 que têm sido sentidos por todos os países, o mundo tem testemunhado a preparação do Quénia para organizar e acolher eventos de classe mundial, assim como o nosso empenho em manter a nossa posição como um dos principais destinos desportivos do mundo.

É com grande prazer, portanto, que anuncio que acordámos, com a Federação Automóvel Internacional e o Campeonato Mundial de Ralis, continuar a acolher o Rali Safari no Quénia, todos os anos até 2026.

Neste sentido, a minha Administração iniciará imediatamente os preparativos para o próximo evento de Rali Safari, e comprometo-me a fazer o investimento financeiro necessário para outras provas de sucesso no Quénia”, disse.

Na conferência de imprensa, Ogier concorda que o Safari deve ficar no WRC: “Foi anunciado no pódio pelo próprio Presidente. Sinceramente, eu diria que sim. O WRC precisa de diversidade e penso que foi agradável este fim de semana. Foi definitivamente divertido. Muita gente gostou de assistir à ação deste fim-de-semana. Foi algo muito diferente e houve algumas partes interessantes. Além disso, quando se vê o entusiasmo dos habitantes locais, ficamos muito contentes. Gostei muito na semana após um longo período de ‘corona’ em que não víamos espectadores há algum tempo. Foi inacreditável ver a quantidade de pessoas nos troços e ligações”, disse.

Ott Tanak, concorda: “Talvez torná-lo ainda um pouco mais um desafio, mas sexta-feira e domingo já foram bastante desafiantes. Tenho a certeza que existe espaço no WRC para um Rali Safari”, disse.