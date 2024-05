O Rali de Portugal na RTP e na Sport TV: muitas horas para ver

Para quem não tiver oportunidade seguir o Rali de Portugal na estrada, a RTP e a SportTV têm previstas transmissões em direto do Vodafone Rally de Portugal. Entre 9 e 12 de maio o Rally de Portugal vai ter uma ampla cobertura televisiva, tanto na RTP, que é a estação de televisão local oficial e transmitirá material para pré-visualização e reportagens durante os quatro dias.

Estão programadas as seguintes transmissões em direto na RTP: quinta-feira, 9 de maio, transmissão da super especial da Figueira da Foz entre as 19h00 – 19h58 Figueira da Foz na RTP 1, no sábado, 11 de maio, entre as 19h00 – 19h58 a Super Especial Lousada na RTP 2 e no domingo, 12 de maio, entre as 8h30 e 9h30, Fafe 1 na RTP 1, e entre as 12h00 – 13h30 Fafe 2 (Power Stage) na RTP 1

Para além da RTP, as transmissões em direto das classificativas também poderão ser acompanhadas na Sport TV. A grelha é a que pode ver em baixo: pode contar com a transmissão via-feed da RallyTV, com locução em direto e presença de jornalistas na Exponor durante toda a prova, para todos os diretos dos troços.

Estão programadas as seguintes transmissões na Sport TV:

Quarta-feira, 8 de maio de 2024

19h30 programa antevisão – 30m

Quinta-feira, 9 de maio

07h50 programa antevisão shakedown – 10m

08.00 Shakedown Baltar / Paredes

08h 40h programa rescaldo Shakedown – 30m

16.20h programa pré-cerimonia abertura – carro e s– 40m

17.00h Cerimónia de Partida / Partida do Rally – Secção 1 TC0 – Coimbra

18.30 programa pre SS1 carro – 30m

19.05h SSS1 Figueira da Foz (SSS) Figueira da Foz

21.00h programa pós ss1 carro – 30m

Sexta-feira, 10 de maio

06.45h Partida da Secção 2 TC1B – Figueira da Foz

8:05h SS2 Mortágua 1 18,15 Km

9h00 Programa estúdio pós ss2 e pre ss3 30m

9.35h SS3 Lousã 1

10h20 Programa estúdio pós ss3 e pre ss4 10m

10.35h SS4 Góis 1

11h20 Programa estúdio pós ss4 e pre ss5 10m

11.35h SS5 Arganil 1

12h20 Programa estúdio pós ss5 30m

14.05h SS6 Lousã 2

15h50 Programa estúdio pós ss7 e pre ss8 10m

15.05h SS7 Góis 2

14h50 Programa estúdio pós ss6 e pre ss7 10m

16.05h SS8 Arganil 2

17h50 Programa estúdio pós ss8 e pre ss9 carro 30m

17.05h SS9 Mortágua 2

18h30 Programa estúdio pós ss9 carro 50m

Sábado, 11 de maio

08.05h SS10 Felgueiras 1

8h45 Programa estúdio pós ss10 e pre ss11 15m

09.05h SS11 Montim 1 (Live TV)

10.05h SS12 Amarante 1

11h10 Programa estúdio pós ss12 e pre ss13 15m

11.35h SS13 Paredes 1

12h20 Programa estúdio pos ss13 40m

14.35h SS14 Felgueiras 2

15h15 Programa estúdio pós ss14 e pre ss15 carro 10m

15.35h SS15 Montim 2 (Live TV)

16.35h SS16 Amarante 2

17h45 Programa estúdio pós ss16 e pre ss17 carro 15m

18.05 SS17 Paredes 2

18h45 Programa estúdio pós ss17 e pre ss18 carro 15m

19.05h SS18 Lousada (SSS) (Live TV)

20h30 Programa estúdio pos ss ss18 carro 45m

Domingo, 12 de maio

07.05h SS19 Cabeceiras de Basto 1

8h00 Programa estúdio pos ss19 e pre ss20 30m

08.35h SS20 Fafe 1 (Live TV)

09.35h SS21 Cabeceiras de Basto 2

10h30 Programa estúdio pos ss22 e pré ss23 carro 1h30m

12.15h Partida da Wolf Power Stage SS22 – Fafe 2

13h30 Programa estúdio pós ss23 carro 30m

15h30 Programa final pódio carro 30m