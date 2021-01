O que se segue no WRC? Rali do Ártico/Finlândia dentro de um mês

Este ano no WRC não há Rali da Suécia mas neve não deverá faltar aos concorrentes do WRC, que visitam Rovaniemi, casa do Rally Árctico/Finlândia dentro de um mês. Nos últimos tempos, tem havido fortes nevões, e prevê-se que haja mais. Esperemos que durem, pelo menos até ao fim de fevereiro. Só é pena uma coisa, já que tal como o Rali de Monte Carlo, a prova finlandesa será igualmente sem espetadores. As autoridades regionais colocaram restrições para eventos com mais de 50 pessoas e essas restrições estão em vigor até ao final de fevereiro. A ronda de Rovaniemi será realizada em três dias, a ação começa na sexta-feira 26 de fevereiro com o shakedown, de manhã, e os primeiros troços na sexta-feira à noite. A competição continua no sábado, 27 de fevereiro, com três troços todos dentro e à volta da zona de Rovaniemi. O Rali do Ártico Finlândia termina no domingo, 28 de fevereiro, com a Power Stage. No total, dez troços e uma distância total de 260 Km de troços.