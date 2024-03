O que se pode esperar do Rally Islas Canarias no WRC? | AutoSport

Se o que procura é um asfalto rápido, muito sol e uma vista deslumbrante da ilha, será o sítio certo pois o Rali das Canárias proporciona tudo isso, embora em termos de prova de asfalto de qualidade fica a muitas ‘milhas’ do Rali da Córsega, que encerra desafios que nenhuma prova de asfalto hoje em dia coloca ao WRC, a não ser, claro, quando a meteorologia assim o determina, claro, como foi o caso do Rali do Japão do ano passado.

O regresso de Espanha ao WRC foi confirmado na segunda-feira e leva a série a outro novo interessante local.

Mas novo? Nem por isso. Certamente não se for um seguidor do Europeu de Ralis, onde o Rally Islas Canarias tem sido um marco desde 2016. E, não esqueçamos, os ralis fazem parte da mobília na ilha espanhola desde 1977, quando se denominava El Corte Inglês…

A própria Espanha faz parte do campeonato do mundo desde 1991, quando um evento foi introduzido pela primeira vez na Catalunha, em parte para refletir o facto de o país ter um campeão do mundo em Carlos Sainz, mas também porque o desporto sempre teve um enorme número de seguidores nessa parte do mundo. Especialmente na ponta mais a Oeste da Península Ibérica…

Las Palmas e Gran Canaria serão anfitriões fantásticos no próximo ano, mas uma das perspetivas mais interessantes é, sem dúvida, a oportunidade de um passeio pelas ilhas Canárias para celebrar a 50ª edição do rali em 2026.

Há muito à espera do WRC, muito para manter as equipas interessadas com algumas das especiais mais rápidas e técnicas, deverá ser uma boa prova de asfalto.