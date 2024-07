O que são as chicanes virtuais e como funcionam no WRC?

As chicanes virtuais serão utilizadas pela primeira vez no Rali da Finlândia na próxima semana.

Mas como é que elas funcionam exatamente?

As chicanes não são novidade nos ralis. Fazem parte do desporto há décadas, principalmente para aumentar a segurança, reduzindo as velocidades médias ou abrandando os carros antes de secções particularmente desafiantes.

Tradicionalmente, têm sido utilizados fardos de feno para criar chicanes. Os carros abrandam, passam pelos fardos e depois voltam a acelerar até à velocidade máxima. Este método tem desvantagens, como a possibilidade de danificar os automóveis e a necessidade de mão de obra adicional, e claro, muitos custos para fabricar, transportar, colocar, ‘vigiar’ e posteriormente armazenar ou destruir…

As chicanes virtuais têm como objetivo resolver estes problemas e serão implementadas durante o shakedown e em Ouninpohja (SS13/SS16) na próxima semana.

Como é que funcionam?

Na aproximação: Os sinais presentes na estrada farão uma contagem decrescente de 300, 200 e 100 metros antes do início da zona da chicane virtual. A unidade de visualização de localização que está instalada em cada carro também fará a contagem decrescente para esta distância, enquanto os arcos por cima da estrada marcarão o início e o fim da zona.

Abrandar: Neste troço de 200 metros, o carro de rali tem de desacelerar até um máximo de 60 km/h. O ecrã da unidade de controlo no interior do cockpit mostra a velocidade do carro e fica imediatamente verde quando a velocidade alvo é atingida.

Aceleração: Uma vez atingida a velocidade objetivo, seja perto do início ou do fim da zona de 200 metros, o carro pode voltar a acelerar.

Penalizações: Se um veículo não atingir o objetivo de 60 km/h, a equipa incorre numa penalização de dois segundos por cada km/h excedido. Esta penalização será adicionada ao tempo no final do troço.

Por exemplo, se um carro apenas abrandar para 63 km/h dentro da zona, será aplicada uma penalização de tempo de seis segundos.

A introdução de chicanes virtuais acrescenta uma nova camada de estratégia ao WRC. Como os carros podem abrandar em qualquer ponto dentro da zona especificada de 200 metros, as equipas terão de planear cuidadosamente a sua abordagem. A escolha do ponto ideal para desacelerar e acelerar irá influenciar os tempos do troço e, claro, a classificação final.