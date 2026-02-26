O que precisa Jon Armstrong no WRC: “encontrar equilíbrio entre prudência e ritmo”

Jon Armstrong saiu do Rali da Suécia com os primeiros pontos no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) e com uma leitura mais clara das exigências da categoria Rally1, após terminar em oitavo lugar ao volante de um M-Sport Ford Puma Rally1. O resultado foi alcançado na segunda ronda do campeonato e apenas na segunda participação do piloto irlandês ao mais alto nível: “Foi um fim de semana forte, no geral”, afirmou Armstrong, sublinhando “bons flashes de velocidade” quando atacou, num balanço que considerou “muito positivo” para um segundo rali em Rally1.

​

Erro inicial e recuperação ao longo do rali

A prova começou com um contratempo na quinta-feira à noite, quando Armstrong e o copiloto Shane Byrne falharam uma interseção na especial de abertura e terminaram num banco de neve, perdendo cerca de 45 segundos ainda antes do rali “ter realmente começado”. Na sexta-feira, dois furos complicaram o andamento, mas o piloto de 31 anos evitou novos incidentes e foi reconstruindo a confiança de forma progressiva.

​

“Mais olhos” e gestão do risco

Armstrong admitiu que a transição para o Rally1 implica maior exposição. “Há definitivamente mais pressão e mais olhos em cima de ti”, referiu, recordando o erro na primeira especial e a necessidade de “encontrar o equilíbrio” entre prudência e não “deixar demasiado em cima da mesa”.

​

Comparações na equipa M-Sport

Em prova, Armstrong usou os colegas de equipa como referência, terminando à frente de Josh McErlean, outro piloto a tempo inteiro, e alternando registos com Mārtiņš Sesks. “No primeiro ano a este nível é difícil saber exatamente onde deves estar, mas podes comparar com o teu companheiro de equipa”, explicou, salientando diferenças de desempenho entre especiais e considerando esse quadro “positivo”.

Armstrong acrescentou ainda que competir novamente com antigos rivais do Junior WRC, como Sesks e Sami Pajari, ajuda a enquadrar o nível atual, reconhecendo que “o nível é extremamente alto” e que “os melhores estão noutro patamar”.