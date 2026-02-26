O que precisa Jon Armstrong no WRC: “encontrar equilíbrio entre prudência e ritmo”
Jon Armstrong saiu do Rali da Suécia com os primeiros pontos no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) e com uma leitura mais clara das exigências da categoria Rally1, após terminar em oitavo lugar ao volante de um M-Sport Ford Puma Rally1. O resultado foi alcançado na segunda ronda do campeonato e apenas na segunda participação do piloto irlandês ao mais alto nível: “Foi um fim de semana forte, no geral”, afirmou Armstrong, sublinhando “bons flashes de velocidade” quando atacou, num balanço que considerou “muito positivo” para um segundo rali em Rally1.
Erro inicial e recuperação ao longo do rali
A prova começou com um contratempo na quinta-feira à noite, quando Armstrong e o copiloto Shane Byrne falharam uma interseção na especial de abertura e terminaram num banco de neve, perdendo cerca de 45 segundos ainda antes do rali “ter realmente começado”. Na sexta-feira, dois furos complicaram o andamento, mas o piloto de 31 anos evitou novos incidentes e foi reconstruindo a confiança de forma progressiva.
“Mais olhos” e gestão do risco
Armstrong admitiu que a transição para o Rally1 implica maior exposição. “Há definitivamente mais pressão e mais olhos em cima de ti”, referiu, recordando o erro na primeira especial e a necessidade de “encontrar o equilíbrio” entre prudência e não “deixar demasiado em cima da mesa”.
Comparações na equipa M-Sport
Em prova, Armstrong usou os colegas de equipa como referência, terminando à frente de Josh McErlean, outro piloto a tempo inteiro, e alternando registos com Mārtiņš Sesks. “No primeiro ano a este nível é difícil saber exatamente onde deves estar, mas podes comparar com o teu companheiro de equipa”, explicou, salientando diferenças de desempenho entre especiais e considerando esse quadro “positivo”.
Armstrong acrescentou ainda que competir novamente com antigos rivais do Junior WRC, como Sesks e Sami Pajari, ajuda a enquadrar o nível atual, reconhecendo que “o nível é extremamente alto” e que “os melhores estão noutro patamar”.
