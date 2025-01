O que muda nos regulamentos desportivos do WRC

As principais mudanças do WRC 2025 são técnicas, e já eram conhecidas, a retirada das unidades híbridas. Os Rally1 passam a pesar 1180 kg (em vez de 1260 kg), o tamanho do restritor de ar foi ajustado de 36 mm para 35 mm para manter uma relação peso-potência equivalente à dos modelos anteriores (380 cv). Estes carros farão a sua estreia no Rallye Monte-Carlo da próxima semana.

Quanto a regulamentos desportivos, muda novamente o sistema de pontos, colocando-se muito mais ênfase nas vitórias nos ralis, mantendo o super domingo e a Power Stage. Os pontos da classificação geral atribuídos no final de cada rali seguirão uma escala simplificada: 25-17-15-12-10-8-6-4-2-1, recompensando os 10 primeiros classificados. Ao contrário de 2024, não serão atribuídos pontos com base na posição de sábado de um piloto.

Aqueles que enfrentarem contratempos iniciais ainda terão a oportunidade de marcar pontos no super domingo, com as cinco equipas mais rápidas de todo o domingo a ganharem pontos adicionais (5-4-3-2-1).

Entretanto, a Power Stage mantém-se inalterada, proporcionando uma última oportunidade para as equipas mais rápidas garantirem até cinco pontos de bónus (5-4-3-2-1) no teste final do rali.

Estas atualizações significam que estará disponível um máximo de 35 pontos em cada rali – um aumento em relação aos 30 do sistema anterior – e colocam uma maior ênfase na vitória absoluta, mantendo as oportunidades para regressos depois de eventuais problemas, bem como alguma estratégia.

Outras mudanças

Num troço de estrada pública e no início de uma especial, uma viatura de competição só pode circular com quatro rodas e pneus a rodar livremente. Qualquer viatura que não cumpra esta regra deve parar imediatamente, reparar os danos se possível, respeitando todas as regras aplicáveis ou retirar-se. Poderá então recomeçar a prova ao abrigo do Art. 54 do WRC, quando aplicável.

Cada construtor registado no WRC deverá disponibilizar um dos seus pilotos P1 inscritos com a sua viatura para uma 3ª passagem do Shakedown com um passageiro determinado pelo Promotor do WRC para fins promocionais.

Se uma equipa/veículo se atrasar substancialmente e de forma evidente por um carro da frente, o Diretor de Prova poderá aplicar o mesmo princípio e atribuir um tempo que considere justo. A prova do atraso causado pelo carro da frente deverá ser fornecida pelo concorrente que solicita a correção do tempo

A equipa, utilizando apenas o equipamento a bordo e sem assistência física externa, exceto se essa assistência física for prestada por outra tripulação P1 inscrita sob a mesma licença de concorrente e nomeada para marcar pontos, pode efetuar serviços/reparações na viatura a qualquer momento, exceto quando tal for especificamente proibido. Significa isto dizer que os concorrentes do Mundial de Ralis, entre colegas da mesma equipa, vão poder ajudar-se mutuamente, o que não sucedia até aqui, em que só a dupla do carro correspondente lhe poderia mexer. Para já fica a dúvida se será possível trocar peças dos carros.

Zona de Assistência Remota (RSZ)

Em cada Zona de Serviço Remota:

Deve ser definido um controlo horário na sua entrada e saída.

O tempo objetivo para a Zona de Serviço Remota será de 20 minutos.

Qualquer trabalho dentro da zona definida só pode ser realizado pela equipa sozinha mais três membros da equipa por equipa, mas apenas utilizando equipamento ou peças e ferramentas transportadas a bordo da viatura em competição e os seguintes artigos que podem ser trazidos pelos membros da equipa:

pneus

computador portátil

um macaco extra para o carro

duas rampas de elevação

espelhos retrovisores (direito e esquerdo)

quatro suportes de eixo

amortecedores

molas de suspensão

braços de direção

Braços de suspensão/ Suportes do cubo/ Peças de ligação entre o suporte do cubo e o braço da suspensão/ Peças de ligação entre o suporte do cubo traseiro e o elo do dedo do pé/ Peças de ligação entre o suporte do cubo e o conjunto de escoras McPherson

suportes de direção (montados no suporte do cubo)

veios de transmissão transversais

sensores

parafusos, porcas e cavilhas

consumíveis (água pura, líquidos de lubrificação e de arrefecimento, botijas de ar para regular a pressão dos pneus)

chaves de porcas de rodas, chaves dinamométricas e ferramentas manuais

é autorizada a utilização de ferramentas alimentadas por bateria, incluindo a iluminação necessária

a adição de água pura aos sistemas do automóvel, para a qual pode ser utilizado um dispositivo de enchimento

a utilização de equipamento/material de sangria dos travões e de limpeza dos veículos

Os pormenores sobre o transporte dos pneus e dos itens acima mencionados para a Zona de Serviço à Distância serão especificados nos regulamentos suplementares de cada rali, conforme aplicável.

Quando uma Zona de Assistência Remota é precedida de um reagrupamento, deve ser organizada uma zona técnica de 3 minutos antes da saída do TC do reagrupamento.

Devem ser utilizadas folhas de terra.

Peças sobressalentes instaladas no interior dos carros de rali / carros dos fabricantes: devem estar em conformidade com o artigo 17.9, não sendo permitida qualquer modificação na Zona de Assistência Remota.

Empate numa prova do WRC

Em caso de empate, o concorrente que fizer o melhor tempo na primeira prova especial que não seja uma super-especial será proclamado vencedor. Se tal não for suficiente, serão tomados em consideração os tempos da segunda, terceira, quarta, etc., especiais. Este princípio pode ser aplicado em qualquer altura do rali. Para as classificações provisórias e finais que abrangem apenas partes da competição, a primeira (ou segunda, terceira, etc.) etapa especial dessa parte específica da competição será tida em consideração para resolver o impasse.