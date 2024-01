O que muda no WRC 2024: novidades na Masters Cup | AutoSport

Em 2023, a Taça Masters do FIA WRC foi disputada pela primeira vez, repetindo-se este ano com pequenas nuances. A Taça está aberta a pilotos e navegadores com mais de 50 anos de idade e podem participar em qualquer carro elegível para o WRC, exceto nos Rally1.

Os pilotos deverão ter nascido no máximo a 1 de janeiro de 1974. A Taça substituiu a WRC2 Masters Cup que decorreu em 2022 para os participantes do WRC2 com os mesmos critérios e este ano os candidatos pontuam com os seus seis melhores resultados em sete provas – eram 5 em 6 em 2023 – mas já não será obrigatório um resultado em ralis fora da Europa como sucedia o ano passado.