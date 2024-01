O que muda no WRC 2024: calendário | AutoSport

As única alterações de monta no calendário do WRC 2024 são a entrada dos ralis da Polónia e Letónia, saindo a Estónia e o México. O Rali Safari passa para a data do México, a Polónia e a Letónia entram antes do Rali da Finlândia, em junho e julho, mantendo-se tudo o resto mais ou menos igual. O Rali de Portugal volta a ser a quinta prova do ano e a data mantém-se sensivelmente a mesma. Na sua 52ª temporada, o WRC irá aventurar-se em 13 destinos em quatro continentes.

O icónico Rallye Monte-Carlo (25 a 28 de janeiro) volta a abrir a campanha de 2024, com as famosas passagens do Col de Turini nos Alpes franceses, que testam os pilotos como nenhum outro. Seguem-se as florestas geladas do Rali da Suécia (15 a 18 de fevereiro), a única prova de neve e gelo do calendário.

Uma mudança significativa tem lugar no Safari Rally Kenya, que regressa a uma data mais tradicional de 28 a 31 de março, depois de ter decorrido em junho nos últimos anos. Esta mudança para o fim de semana da Páscoa proporcionará um teste ainda mais duro, uma vez que coincide com o início da época das chuvas em Naivasha.

O Rali da Croácia (18 a 21 de abril) tem atraído centenas de milhares de espectadores desde a sua estreia no WRC em 2021. As suas estradas de asfalto, localizadas em torno da capital Zagreb, variam de suaves a muito irregulares e estão preparadas para regressar, assim como os lendários troços de terra do Vodafone Rally de Portugal (9 a 12 de maio) também como bem sabemos um grande sucesso entre o público.

O charme mediterrânico aguarda o Rally Italia Sardegna (30 de maio a 2 de junho), antes do regresso ansiosamente aguardado do Orlen 80th Rally Poland (27 a 30 de junho), que regressa após um hiato no nível mais alto do desporto desde 2017. As rápidas estradas de terra da Polónia prometem um espetáculo emocionante que só será ampliado pela entusiasta base de fãs do país.

O WRC recebe depois uma estreia, o Tet Rally Latvia (18 a 21 de julho), localizado na vibrante cidade costeira do sul de Liepāja. Com base em anos de sucesso ao nível do Campeonato da Europa de Ralis, a prova mostra um caminho claro para os eventos que podem ascender ao palco global do WRC, vindos do ERC.

Os entusiastas da velocidade podem aguardar com expetativa o habitual Secto Rally Finland (1 a 4 de agosto), conhecido pelas suas velocidades estonteantes e pelos saltos. A emoção assume depois uma forma diferente no EKO Acropolis Rally Greece (5 a 8 de setembro), que oferece um sabor muito diferente com as suas duras especiais de montanha, também sinuosas e rochosas.

Mais uma vez, a América do Sul afirma a sua presença com o Rally Chile Bio Bío (26 – 29 de setembro), reafirmando o alcance global do campeonato, num rlai que este ano foi bastante bom em termos de variedade de troços.

O Rali da Europa Central (31 de outubro a 3 de novembro) percorrerá a Áustria, a República Checa e a Alemanha como penúltima ronda, antes do grande final se desenrolar na Ásia com o Forum8 Rally Japan (21 a 24 de novembro).

Para o diretor-geral da WRC Promoter, Jona Siebel “estamos a antecipar ansiosamente outra temporada cheia de ação em 2024 com um calendário que não só celebra as nossas estimadas tradições, mas também nos impulsiona para um futuro emocionante. O regresso à Polónia e a estreia na Letónia sublinham o nosso compromisso em proporcionar uma experiência de WRC nova e emocionante tanto para os fãs como para os concorrentes.”

Evento Data

Rallye Monte-Carlo 25 – 28 janeiro

Rali da Suécia 15 – 18 de fevereiro

Rali Safari do Quénia 28 – 31 de março

Rali da Croácia 18 – 21 abril

Vodafone Rally de Portugal 9 – 12 de maio

Rali de Itália Sardenha 30 de maio – 2 de junho

ORLEN 80º Rali da Polónia 27 – 30 de junho

Tet Rally Letónia 18 – 21 julho

Secto Rally Finlândia 1 – 4 agosto

EKO Rali da Acrópole Grécia 5 – 8 setembro

Rali Chile Bio Bío 26 – 29 de setembro

Rali da Europa Central 31 de outubro – 3 de novembro

FORUM8 Rali do Japão 21 a 24 de novembro