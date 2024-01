O que muda no WRC 2024: Batedores no WRC2 | AutoSport

O que muda no WRC 2024: Batedores no WRC2

Quando se tratam de questões de segurança, já por várias vezes os concorrentes do WRC2 alegavam ser discriminados quanto à não autorização de poderem ter batedores. A FIA fazia-o devido a custos, mas agora percebeu que a segurança deve vir em primeiro lugar e por isso alterou a regra. Como é muito fácil perceber, é tão importante para a 1ª divisão como para a 2ª, porque ambos lutam por campeonatos, e era difícil perceber porquê os pilotos dos Rally1 tinham informações sobre o estado dos troços e os Rally2 não. Mikkelsen chegou a dizer que “Os carros de Rally2 também andam a mais de 200 km/h e não acho que a vida de um piloto de Rally1 valha mais”. E tem toda a razão. A comunicação da FIA diz o seguinte: “Com base nas reações dos concorrentes, as equipas P2 serão agora autorizadas a utilizar batedores.” Era uma decisão simples, a única questão é porque já não era assim…

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI