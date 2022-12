O que já se sabe do WRC 2023… | AutoSport

Já se sabe muito, mas ainda não se sabe tudo. Por exemplo se e quantas provas poderão fazer Sébastien Ogier com a Toyota e Sébastien Loeb com a M-Sport/Ford. A primeira delas, saber-se-á dentro de dias quando fecharem as inscrições para o Rali de Monte Carlo.

O Mundial de Ralis 2023 marca o 51º ano da competição que nasceu em 1973, os 50 anos cumprem-se a 19 de janeiro quando arrancar o Rali de Monte Carlo. Em 1973, foi exatamente nessa data que a prova arrancou.

Os Rally1 vão para a sua segunda temporada, depois da sua estreia há 11 meses, o campeonato começa a 19 de janeiro com o Rali de Monte Carlo, termina a 19 de novembro com o Rali do Japão passando por Portugal de 11 a 14 de maio.

Tudo igual no WRC, mas o WRC2 Open e o WRC3 Open passam a denominar-se WRC2 e WRC3 respetivamente, tal como já o foram no passado. O WRC2 Junior passa a chamar-se WRC2 Challenger, e a idade deixa de ser um critério. Deixa de haver WRC2 Junior.

O WRC3 Junior passa a chamar-se FIA Junior WRC, enquanto que o título das equipas do WRC3 é retirado. A WRC2 Masters Cup torna-se FIA Masters Cup e passa a incluir pilotos e navegadores das classes RC2/3/4/5 e R-GT. A R-GT Cup terminou.

Alterações ao calendário

Previa-se inicialmente que o campeonato fosse alargado para catorze ralis, mas o Rali da Arábia Saudita ‘caiu’ sendo apenas prova candidata em 2023. Assim, serão treze ralis, nove na Europa e quatro fora, um na América do norte, outro na América do Sul, um em África, outro na Ásia:

PROVA/DATA

Rali de Monte Carlo (19-22 de janeiro)

Rali da Suécia (9-12 de fevereiro)

Rali do México (16-19 de março)

Rali da Croácia (20-23 de abril)

Rali de Portugal (11-14 de maio)

Rali de Itália Sardegna (1-4 de junho)

Rali Safari Quénia (22 de Junho-25 de Junho)

Rali da Estónia (20-23 de julho)

Rali da Finlândia (3-6 de agosto)

Rali da Acrópole (7-9 de setembro)

Rali Chile (28-Setembro, 1 Outubro)

Rali da Europa Central (26-29 de outubro)

Rali do Japão (16-19 de novembro)

O Rali do México regressou, e também o Rali do Chile. A novidade absoluta é o Rali da Europa Central, um evento de três nações que decorre um dia cada na Alemanha, Áustria e República Checa. Entrou no campeonato substituindo o Rali da Catalunha. A prova é em asfalto e ficará sediada na cidade de Passau, na Baviera, Alemanha. O Rali da Nova Zelândia também saiu do calendário, o mesmo sucedendo com o Rali da Bélgica.

Há também, mudanças de localização. A sede do Rali da Sardenha/Itália passa novamente de Alghero para Olbia. O Rally Safari deixa de estar sediado em Nairobi e muda-se para a cidade de Naivasha, mais perto dos famosos lagos.

Equipas e Pilotos

As equipas são as mesmas, M-Sport/Ford, Hyundai e Toyota, nos pilotos houve várias trocas.

Na M-Sport Ford (Ford Puma Rally1) o único piloto até aqui garantido é Ott Tänak. Gus Greensmith deve permanecer mas o terceiro piloto é uma incógnita depois da saída de Craig Breen para a Hyundai e também é quase certa a saída de Adrien Fourmaux.

Na Hyundai Shell Mobis WRT (Hyundai i20 N Rally1) os pilotos são Esapekka Lappi, vindo da Toyota, Dani Sordo, que deve fazer oito provas, Thierry Neuville que faz todo o calendário e Craig Breen cujo programa ainda se desconhece.

Na Toyota Gazoo Racing WRT (Toyota GR Yaris Rally1) Takamoto Katsuta foi promovido à equipa principal, mantêm-se Elfyn Evans e o Campeão de 2022, Kalle Rovanperä com Sébastien Ogier a cumprir um programa que ainda não está determinado