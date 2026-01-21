O que há novo no Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale
Um dos novos protagonistas do ano é o novo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, um projeto totalmente novo que condensa anos de experiência acumulada em competições de ralis. O desenvolvimento concentrou-se em sete áreas-chave: peso e equilíbrio, aerodinâmica, motor, transmissão, chassis e suspensões, ergonomia do habitáculo e segurança estrutural. Face ao Citroen C3 Rally2, claro…
A redução significativa de massa e o rebaixamento do centro de gravidade visam melhorar a agilidade e a resposta em mudança de apoio, enquanto a aerodinâmica revista aumenta a carga e a estabilidade em alta velocidade.
O motor beneficia de um sistema anti-lag (ALS) de nova geração para garantir resposta instantânea, suportado por uma transmissão com relações revistas e diferenciais otimizados para diferentes superfícies, do asfalto seco ao piso misto com gelo e neve.
O chassis e as suspensões foram afinados para oferecer competitividade tanto em asfalto como em terra, e o cockpit foi redesenhado para maximizar ergonomia, conforto e capacidade de concentração da dupla em prova. A nova célula e o arco de segurança cumprem integralmente as normas FIA, aumentando a rigidez e a proteção.
O Ypsilon Rally2 HF Integrale foi validado através de um intenso programa de testes e a robustez do projeto é já confirmada pela aquisição de 60 unidades por equipas e clientes privados nos primeiros meses de disponibilidade, sinal de confiança do mercado na competitividade da nova arma da Lancia para a classe Rally2.
