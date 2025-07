O que Evans e Rovanperä podem aprender, e algumas explicações do sucesso de Solberg na Estónia

A vitória dominante de Oliver Solberg no Rali da Estónia não foi apenas um momento marcante para o piloto sueco; deu também muito em que pensar aos seus colegas de equipa na Toyota, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä.

Oliver Solberg, na sua primeira participação num Rally1 desde 2022, dominou o evento a partir da segunda etapa, ao volante de um GR Yaris Rally1 da equipa de fábrica. Apesar do tempo limitado ao volante e de apenas dois dias de testes prévios, o piloto de 23 anos venceu nove troços e superou o herói local Ott Tänak por 25,2 segundos, garantindo a sua primeira vitória no WRC.

As dificuldades de Evans e Rovanperä

Em contraste, os colegas de equipa da Toyota, Rovanperä e Evans, ficaram perplexos. Classificados em quarto e sexto lugar, respetivamente, ambos os pilotos admitiram abertamente que tiveram dificuldades em conseguir a rotação e a resposta da frente do carro nas rápidas estradas de terra.

Evans disse que: “penso que é fazer o carro virar, e lutar contra esta relação entre ter o carro ‘preguiçoso’ ou o equilíbrio – onde o carro não roda. Esse tem sido o maior desafio.” Rovanperä partilhou a mesma opinião: “Vamos tentar analisar tudo depois desta semana – onde podemos melhorar – e experimentar algumas coisas novas no carro que ainda não tínhamos testado.”

Diferenças na afinação do carro

A diferença na sensação de condução do carro era evidente, e a atenção voltou-se naturalmente para as configurações. Embora os detalhes técnicos exatos sejam internos, sabe-se que Solberg explorou várias configurações durante os seus dois dias de testes antes do evento – incluindo as usadas por outros pilotos da Toyota – antes de definir a sua própria configuração personalizada, que lhe deu confiança desde o início.

Solberg afirmou: “Com o carro, testámos muito para ter uma boa sensação. Senti-me muito confortável durante todo o fim de semana.”

Flexibilidade regulamentar

É crucial notar que a participação única de Solberg permitiu que o seu GR Yaris Rally1 fosse preparado apenas a pensar na Estónia. Segundo as regras desportivas do WRC, os pilotos a tempo inteiro que participam em ralis “ligados” consecutivos – como a Estónia e o Rali da Finlândia na próxima semana – devem manter os componentes selados da transmissão, incluindo os diferenciais. Quaisquer alterações entre ralis exigem aprovação da FIA ou implicam uma penalização de tempo significativa.

Essa limitação não se aplicou a Solberg, que regressará a um GR Yaris Rally2 inscrito no WRC2 para a nona ronda. Embora nem a equipa, nem os pilotos tenham ligado diretamente as regras à diferença de desempenho do fim de semana passado, a flexibilidade extra pode explicar, em parte, porque certas opções de configuração não estavam disponíveis para Evans e Rovanperä.

Questionado sobre se a configuração de Solberg poderia ser usada na Finlândia, Evans foi direto: “Não.” Rovanperä foi mais cauteloso, reconhecendo que a equipa poderia rever algumas ideias antigas em testes, mas sem garantia de que funcionariam para ele pessoalmente. “É algo de antes que não funcionou – pelo menos para mim. Podemos tentar novamente agora, mas não estou super confiante de que será a melhor sensação.”

A lição principal: confiança e liberdade

No fundo, a maior lição pode não ser técnica, mas cultural. Solberg – sem a pressão do campeonato – conseguiu pilotar com total liberdade e confiança. Ele “entendeu-se” com o carro, adaptou-o ao seu estilo e entregou uma performance memorável. Rovanperä acrescentou: “Ele não se conteve em nada. Ele realmente mereceu vencer.”