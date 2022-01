O novo Mundial Júnior WRC3 | AutoSport

Os requisitos de elegibilidade das equipas são este ano simplificados, passando a ser utilizada a totalidade da ‘Pirâmide de Ralis da FIA’: O escalão superior do desporto passa a ser conhecido como Rally1. O segundo nível, Rally2, será para equipas de fabricantes e equipas profissionais independentes no WRC. Seguem-se os Rally3, Rally4 e Rally5, que não têm o seu próprio campeonato dedicado (com a exceção do Júnior WRC), mas serão autorizados a participar nos ralis WRC.

O Júnior WRC, pela primeira vez, será disputado em carros de tração às quatro rodas (Rally3). Todos os concorrentes do FIA Junior WRC conduzirão carros idênticos ao Ford Fiesta Rally3 construídos e mantidos pela M-Sport Polónia.

O Ford Fiesta Rally3 baseia-se no modelo de estrada da Ford, tem motor de 1.5 litros e 400Nm de binário para 215 cv e caixa sequencial de cinco velocidades.

Fazendo a ponte entre o meio da pirâmide de ralis da FIA e a maquinaria de Rally2 que alimenta o escalão superior, o Rally3 é reconhecido como uma das classes mais importantes do desporto. A M-Sport foi a primeira a comercializar o seu Ford Fiesta Rally3 – que já compete há quase um ano – mas espera-se que mais fabricantes revelem no futuro carros para o WRC3: “É uma notícia fantástica ter este título do campeonato de WRC3”, disse Woda. “Claro que já sabemos que o Fiesta Rally3 é o carro a ser utilizado no Campeonato Mundial de Rali Júnior, mas ter uma categoria autónoma como o WRC3 é muito importante para nós”.

O campeão da FIA Junior WRC do ano passado, Sami Pajari lidera a lista do WRC3 no Rallye Monte-Carlo, com Enrico Brazzoli e Jan Černy também a correr o Fiesta Rally3 preparado na fábrica de Cracóvia da M-Sport: “Esta é uma época realmente excitante para nós”, continuou Woda. “Estamos agora a construir o 54º Fiesta Rally3, o que demonstra a procura por este carro e por esta categoria.

Como podem imaginar, ficámos muito felizes por a FIA ter ratificado um limitador maior para o carro – passámos de 30 para 31mm – e isto dá ao carro 235 cv em vez de pouco mais de 200.

Em termos de torque, teremos 415 Nm em vez de 400. Essa mudança faz um carro já bom, simplesmente fantástico. É tão divertido de conduzir e com esta potência e tração às quatro rodas, penso que pode fazer algumas surpresas este ano”.