O novo Hyundai i20 N Rally2 é bom? “Tive boas sensações, mas não posso dizer mais”, diz Huttunen | AutoSport

O novo Hyundai i20 N Rally2, carro que está neste momento em desenvolvimento, é esperado com grande expectativa um pouco por todo o lado, e também em Portugal, onde é esperado pelo Team Hyundai Portugal e por Bruno Magalhães. Já se sabe que o carro não estreia na Madeira, provavelmente a equipa portuguesa só o terá no Rali do Alto Tâmega, e dependendo do resultado do piloto luso na prova madeirense, a valia do carro pode ser determinante para o futuro do campeonato.

Questionado pela imprensa do seu país, a Finlândia, Jari Huttunen, que tem vindo a testar o carro, revelou não poder ‘abrir o jogo’: “Tive boas sensações, mas infelizmente não posso dizer mais”, disse Huttunen. A Hyundai ainda não confirmou os seus pilotos do WRC2 para o Rali de Ypres, mas é provável que o finlandês seja um deles. Para já segue-se a Estónia, de 15 a 18 de julho.