O ‘mundo’ dos ralis ‘despede-se’ de Breen: “Craig, a tua paixão pelos ralis não tinha limites” | AutoSport

Sports & You: “Toda a família Sports & You está profundamente triste em confirmar que o nosso piloto Craig Breen perdeu a vida hoje, consequência de um acidente durante o teste pré-evento para o Rali da Croácia. O navegador James Fulton saiu ileso do incidente.

O Craig continuará a estar sempre connosco e a fazer parte da nossa comum paixão, o desporto motorizado! A Sports & You junta-se à Hyundai Motorsport e envia as mais sinceras condolências à família, amigos e muitos fãs de Craig Breen.”

FPAK-Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting: “Foi com profunda consternação que tomámos conhecimento do falecimento de Craig Breen, piloto da Hyundai que disputava o Campeonato de Portugal de Ralis. À família, amigos e à Hyundai as nossas sentidas condolências.”

Toyota Gazoo Racing WRC: “Estamos chocados e entristecidos com a perda de Craig Breen. Gostaríamos de apresentar as nossas mais profundas condolências à sua família e a todos na Hyundai Motorsport, em nome de todos na Toyota Gazoo Racing World Rally Team”.

Carlos Barbosa: “Ainda não estou em mim com a terrível notícia da morte de Craig Breen. Adorado por todos, piloto super profissional, sempre disponível. O mundo dos ralis perde um dos seus maiores, apenas com 33 anos. Descansa em paz amigo”

Ricardo Teodósio: “Sem palavras! Neste momento os meus pensamentos vão para toda a família.”

Armindo Araújo: “Não há palavras para descrever o que sinto com esta trágica notícia. RIP Craig Breen”

Thierry Neuville: “É com um coração extremamente pesado que publico esta mensagem. Hoje perdi um colega de equipa mas, acima de tudo, perdi um amigo. Craig, a tua paixão pelos ralis não tinha limites, a tua alegria ao volante era maior do que a de qualquer um de nós, os teus comentários emocionais no final dos troços eram especiais…

Foste o primeiro a trazer chá inglês de volta à Hyundai Motorsport, fizeste com que os nossos depoimentos durassem até às três da manhã e depois, tínhamos conversas intermináveis sobre os nossos carros. Que isto tudo fique na minha memória.

Sentirei a tua falta. Descansa em paz, meu amigo.”

Dani Sordo: “Alguém me acorde deste pesadelo. Não acredito no telefonema de há umas horas atrás… a dizer que nos vai deixar de vez… Estou na Alemanha amanhã para afinar o teu carro da Croácia!!! Não é possível! Que golpe! Descansa em paz Craig, AMIGO!!! És muito amado e sabes disso! Muita coragem para a família e amigos”!

Sébastien Ogier : “Estou sem palavras… Todos adoravam o Craig pelo seu grande caráter irlandês, e o seu entusiasmo pelo nosso desporto. Os meus pensamentos estão com a sua família e amigos neste momento tão triste. Descansa em paz Craig, vamos sentir a tua falta”.

Ott Tänak: “Não posso acreditar que estou a escrever isto agora. A vida pode ser tão frágil e injusta… Não posso acreditar que te perdemos companheiro! Temos estado a trocar mensagens de texto até que deixaste de responder, vou sentir tanto a tua falta amigo, tanto, tanto…”



Kris Meeke: “A vida simplesmente não se importa. Por vezes não há rima ou razão. Apenas o vazio. Craig, esta manhã acordaste o homem mais feliz do mundo… a viver o teu sonho.

A minha memória mais duradoura de ti não será como um piloto de ralis de primeira classe, mas como o tipo que passou tempo com os meus filhos e os fez rir mais do que eu conseguia. Eras um personagem maior do que a vida e batalhaste pelo topo com pura paixão. Não posso acreditar no que aconteceu. Continua ‘iluminado’ lá em cima… Sentiremos muito a tua falta.”

Esapekka Lappi: “Descansa em paz Craig. Lembro-me sempre do teu sorriso, simpatia e paixão. Os meus pensamentos e condolências estão com todos os que estão a atravessar momentos difíceis neste momento”.

Gus Greensmith: “Nunca pensei que me estaria a despedir de ti, meu amigo. Obrigado por cada palavra amável, obrigado por cada conselho e obrigado por seres meu amigo.

Vou ter saudades tuas, Craig”.

Takamoto Katsuta: “Craig…não posso acreditar nas tristes notícias de hoje… Descansa em paz Craig, meu amigo. Os meus pensamentos estão com a sua família e amigos”.

Pierre Louis Loubet: “Não acredito … Craig, para além de ser um grande piloto, era uma pessoa profundamente boa e amada por todos. Os meus pensamentos estão com a sua família e amigos. Adeus, meu amigo”.

Kalle Rovanperä: “Descansa em paz Craig. Os meus pensamentos estão hoje com a tua família e amigos”

Hayden Paddon: “Não posso acreditar! Isto não está certo – tu eras uma lenda, um enorme ser humano e um grande piloto. O desporto fica mais pobre sem ti. RIP Craig e os meus pensamentos estão com toda a tua família neste momento devastador”.

Mads Østberg: “Craig… foste uma pessoa tão apaixonada e grande, e divertiste-te tanto… mas hoje recebi das notícias mais tristes que podia receber! RIP Craig Breen.

Todos os meus pensamentos estão com a tua adorável família”!

Jari-Matti Latvala: “Estamos chocados e tristes com a perda de Craig Breen. Gostaríamos de apresentar as nossas mais sinceras condolências à sua família e a todos na Hyundai Motorsport, em nome de todos na Toyota Gazoo Racing World Rally Team.”

Mikko Hirvonen: “Não conheço ninguém que gostasse de conduzir mais do que tu, o quanto gostaste de cada minuto! É tão injusto que isto te tenha acontecido. O meu coração está com a sua família e amigos esta noite. Descansa em paz Craig. Iremos encontrarnos novamente.”

Yves Matton: “Estou chocado para além da crença, depois desta notícia devastadora. Uma grande tristeza para todos nós. Nunca esquecerei a alegria do Craig atrás do volante, a mesma que todos nós testemunhamos, nem nunca esquecerei a paixão que o teu pai te transmitiu desde a tua infância mais tenra”.

Miguel Correia: “Hoje os ralis estão de luto. Mais do que um adversário faleceu um talentoso piloto de ralis. As nossas condolências estão com a família e equipa do Craig Breen.”

Pedro Meireles: “Descansa em paz Campeão…”

Bruno Magalhães: “Dia muito triste para o automobilismo mundial, um grande piloto partiu fazendo o que mais gostava… as minhas profundas condolências à sua família, ao Team Hyundai Portugal e à Sports & You”

Bernardo Sousa: “Neste momento, todas as palavras são poucas, especialmente quando se trata de um colega como o Craig Breen. À família, amigos e colegas os meus mais profundos sentimentos!”

Adruzilo Lopes: “Os Ralis estão de luto! Perderam um grande apaixonado e um grande piloto. DEP Craig Breen! “

Hugo Magalhães: “O nosso desporto está de luto. Um dos nossos e um dos maiores entusiastas dos ralis deixou de estar entre nós. Demasiado cedo mas.. a vida resume-se a isto. RIP.

Rui Madeira: “O automobilismo mundial está de luto com a partida de Craig Breen! Ainda há dias estivemos no restaurante do amigo Ricardo Teodósio, além de excelente piloto era uma pessoa extremamente simples, com tanto ainda para dar aos ralis! Sentidas condolências em especial a toda a família! Descansa em paz!”

André Lavadinho: “Eras tão apaixonado e uma grande pessoa, e nós tivemos grandes momentos. RIP Craig Breen. Todos os meus pensamentos estão agora com a tua adorável família!”

Diogo Gago: “A vida é imprevisível demais, corremos em busca de ganhar segundos e basta apenas um para perdermos tudo. Faleceste a fazer o que mais gostavas e certamente essa é uma meta de felicidade para quem partilha esta paixão. Muito boas memórias irei levar do que aprendi contigo nos tempos da Peugeot e que me fizeram crescer como piloto.

À família, colegas e amigos os meus sinceros sentimentos. RIP Craig.”