O milagre de Natal da Hyundai MotorSport | AutoSport

Quando virmos a Hyundai MotorSport com três carros à partida do Rali de Monte Carlo, não podemos fazer mais do que tirar o chapéu e fazer uma vénia, porque o que se tem trabalhado em Alzenau vai muito para lá do que o mais otimista dos Chefes de Equipa, e a Hyundai, neste momento nem sequer tem um…

Não é preciso recuar muito para nos recordarmos que ainda a Hyundai não tinha confirmação da casa mãe para o WRC 2022, já a M-Sport testava a sua ‘mula’ do seu novo Rally1, que entretanto se ficou a saber que era o Puma.

A confirmação chegou de Seoul, dois meses depois a Hyundai começava a testar a sua ‘mula’, que entretanto foi colocada de parte para dar lugar a um completamente novo carro pensado por Christian Louriaux.

Imagine-se uma maratona. Partir 2 Km atrás, o que significa para um corredor apanhar o pelotão, para já não falar dos eventuais fugitivos. Ford e Toyota, não temos dúvidas, foram fazendo o seu trabalho, mas quando Thierry Neuville destruiu o único chassis que a Hyundai tinha pronto, pensámos mesmo que poderia haver problemas.

O facto de Andrea Adamo ter saído – algo que nada teve a ver com isso – não ajuda em nada, mas o David Evans do Dirtfish, falou com os homens de Alzenau, e testemunhou o trabalho que os homens da Hyundai estão a fazer para estar à partida do Rali de Monte Carlo.

Uma fonte que não identificou, disse-lhe isto, que reproduzimos com uma vénia: “Digo-vos uma coisa – não foram muitas as pessoas que nos deram uma grande oportunidade de voltar à estrada. Após o acidente do Thierry, pensámos que talvez tivéssemos de voltar a levar o velho [protótipo] e talvez até de o fazer funcionar. Mas esta equipa deitou mãos À obra e fez um carro novinho em folha num piscar de olhos. É disso que se trata. Ninguém pensou que o pudéssemos fazer, mas já viram o que aconteceu na última semana, isso é um milagre de Natal. E vamos dar-vos outro sobre o qual escrever em breve”, disse a fonte ao David Evans. Merece todo o nosso respeito o trabalho que a Hyundai está a ter para estar à partida do Rali de Monte Carlo.

Claro que na M-Sport e na Toyota, não estão de férias nas Maldivas à espera que o tempo passe, estão igualmente a fazer o seu trabalho. Dentro de menos de um mês já saberemos quem trabalhou melhor…