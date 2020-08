O mais curto calendário da história do WRC

Chile, Argentina, Portugal, Safari, Finlândia, Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Japão. Foram estes os nove ralis previstos para o WRC 2020 que ficaram pelo caminho, devido à pandemia de Covid-19. A competição, que deveria ser disputada em treze rondas na Europa, África, Ásia, Médio Oriente, América do Norte e do Sul e Oceânia, viu o seu calendário remodelado, tendo agora sido finalizado com apenas oito provas.

Depois de realizados os ralis de Monte Carlo, Suécia e México, este já in extremis, estão agora previstos para 4 a 6 de setembro, o Rali da Estónia, 18 a 20 de setembro, Rali da Turquia, 15 a de outubro, Rali da Alemanha, 29 de outubro a 1 de novembro, Rali de Itália/Sardenha, e finalmente de 19 a 22 de novembro, o Ralis de Ypres, Bélgica. Caso se realizem todas as provas este passará a ser, juntamente com 1974 e 1995 o ano com menos provas do WRC.

O que fica a faltar…

Número de Provas/Anos

8-1974, 1995

9-1996

10-1975, 1976, 1994

11-1977, 1978

12-1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 2009

13-1973, 1987, 1988, 1989, 1993, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

14-1991, 1992, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

15-2008

16-2004, 2005, 2006, 2007