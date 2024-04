Já é conhecido o itinerário final do WRC Vodafone Rally de Portugal, aquela que é a 57ª edição da prova organizada pelo Automóvel Club de Portugal, que decorre entre 9 e 12 de maio no norte e centro do País.

No total, são 22 troços e 335,26 km disputados ao cronómetro.

Depois do tradicional shakedown em Baltar, a partida volta a ser dada em Coimbra e o primeiro dia acaba com uma super especial na Figueira da Foz. Este ano, o itinerário contempla dupla passagem pelos troços de Mortágua, Paredes e Cabeceiras de Basto. Também Montim regressa com dupla passagem, mais troços no no concelho de Fafe.

Itinerário

5ª Feira, 9 de maio de 2024

Shakedown P1 & convidados P2 08:01/09:30

Baltar (Shakedown) 4,61 P1, P2 & P3 09:31 / 11:00

Coimbra – Área de espera 14h00 – 16h00

Coimbra – Cerimónia de Partida 17:00

Figueira da Foz – Holding Area IN 18:00

SS1 Figueira da Foz (SSS) 2,94 Km 19:05

6ª Feira, 10 de maio de 2024

SS2 Mortágua 1 18,15 Km 8:05

SS3 Lousã 1 12,28 Km 9:35

SS4 Góis 1 14,30 Km 10:35

SS5 Arganil 1 18,72 Km 11:35

Arganil Assistência/pneus 12h156

SS6 Lousã 2 12,28 Km 14:05

SS7 Góis 2 14,30 Km 15:05

SS8 Arganil 2 18,72 Km 16:05

SS9 Mortágua 2 18,15 Km 17:35

Assistência Exponor 20:05

Sábado, 11 de maio de 2024

SS10 Felgueiras 1 8,81 Km 8:05

SS11 Montim 1 (Live TV) 8,69 Km 9:05

SS12 Amarante 1 37,24 Km 10:05

SS13 Paredes 1 16,09 Km 11:35

Assistência Exponor 12:26

SS14 Felgueiras 2 8,81 Km 14:35

SS15 Montim 2 (Live TV) 8,69 Km 15:35

SS16 Amarante 2 37,24 Km 16:35

SS17 Paredes 2 16,09 Km 18:05

SS18 Lousada (SSS) (Live TV) 3,36 Km 19:05

Assistência Exponor 20:05

Domingo, 12 de maio

SS19 Cabeceiras de Basto 1 19,91 Km 7:05

SS20 Fafe 1 (Live TV) 11,18 Km 8:35

SS21 Cabeceiras de Basto 2 19,91 Km 9:35

SS22 Fafe 2 (Wolf Power Stage) (Live TV) 11,18 Km 12:15

Assistência Exponor 13:43