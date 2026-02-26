O Impacto Económico do Rali de Portugal cresceu 145%, 2,5 vezes entre 2007 e 2025

Esta é a história de como uma prova desportiva se transformou numa das mais poderosas máquinas económicas de Portugal. Ao olharmos para os números entre 2007 e 2025, não vemos apenas estatísticas; vemos a narrativa de um evento que soube crescer, adaptar-se e conquistar o seu lugar como o “maior rali do mundo” em termos de retorno.

O Impacto Económico do Rali de Portugal cresceu 2,5 vezes desde 2007 até 2025, o que significa um aumento de 145% face ao valor original…

O Início: a estabilização no Sul (2007–2012)

Em 2007, o Rali de Portugal regressava ao WRC com um impacto de 78,7 milhões de euros. Eram os anos do Algarve, onde a prova procurava recuperar o seu prestígio internacional. Durante cinco anos, o crescimento foi sustentado, mas cauteloso. Em 2012, a barreira dos 100 milhões estava próxima (97,7 M€), mas faltava um “catalisador” para dar o salto seguinte.

O ponto de viragem: o regresso ao Norte (2015)

Se esta história fosse um filme, o ano de 2015 seria o momento do grande clímax. A decisão estratégica de mudar a base da prova para o Norte provocou um ‘terramoto’ positivo nos números. O impacto disparou 16,43% num único ano, saltando dos 109,5 M€ para os 127,5 M€. Foi aqui que o rali provou que a paixão das massas se traduzia diretamente em faturação para a hotelaria, restauração e comércio local.

A consolidação e o “muro” da pandemia (2016–2022)

Entre 2016 e 2019, o rali viveu uma era de ouro de estabilidade, crescendo tijolo a tijolo até atingir os 141,2 milhões. Depois, o silêncio. A ausência de dados em 2020 e 2021 (anos de pandemia e restrições, não houve Rali em 2020 e não foi feito estudo de impacto em 2021, pois a prova foi ainda fortemente condicionada) marca um hiato na história. Mas a recuperação em 2022 foi vigorosa: o rali voltou com “fome” de estrada, gerando 153,7 milhões e provando que a marca “Rally de Portugal” estava mais viva do que nunca.

A ascensão meteórica: rumo aos 200 Milhões (2023–2025)

Os últimos três anos da nossa história são de aceleração pura. Em 2024, assistimos a um novo “pico” de crescimento (+11,29%), elevando o valor para os 183,3 milhões. Finalmente, chegamos a 2025, o ano de todos os recordes. Com um impacto de 193 milhões de euros, o Rali de Portugal quase triplicou o valor que gerava em 2007. Hoje, a prova não é apenas um evento de motores; é um ativo estratégico nacional que gera uma receita fiscal para o Estado superior a 22,5 milhões de euros.