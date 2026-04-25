O ‘empurrão’ de Meeke: Sordo revela o segredo da sua forma no regresso aos Rally1

Dani Sordo considera que a forte competitividade demonstrada no seu regresso aos Rally1, no Rali das Canárias, deve muito ao duelo travado com Kris Meeke no Campeonato de Portugal de Ralis de 2025. O piloto espanhol, que regressou esta temporada à categoria principal do WRC com a Hyundai, admite que a pressão exercida pelo norte-irlandês o obrigou a elevar o rendimento e a manter-se ao mais alto nível.

A declaração ao Dirtfish surge numa altura em que Sordo assinou uma prestação sólida no asfalto de Gran Canaria, chegando a ser durante várias fases da prova o melhor representante da Hyundai. O espanhol, campeão nacional em Portugal no ano passado, entende que a intensidade competitiva vivida no CPR foi decisiva para afinar o ritmo, exigência e consistência antes do regresso ao Mundial: “Obrigado ao Kris por me ter pressionado durante todo o ano, eu esforcei-me mesmo muito e com certeza que há uma pequena evolução. Kris, preciso de te pagar um jantar quando chegar a casa”, afirmou Sordo, numa mensagem que sintetiza a importância que atribui à rivalidade vivida em Portugal.

Em 2025, o espanhol disputou o Campeonato de Portugal de Ralis com um Hyundai i20 N Rally2 e acabou por conquistar o título, superando precisamente Kris Meeke, então um dos seus principais adversários ao longo da temporada. A luta entre ambos prolongou-se até à última prova do calendário e obrigou Sordo a manter níveis de exigência elevados durante toda a época.

Hyundai vê em Sordo um piloto ainda preparado para o topo

A participação em Gran Canaria representa o primeiro arranque de Sordo num Rally1 desde o segundo lugar conquistado no Rali da Acrópole de 2024. O espanhol chegou à prova depois de preparar o regresso em asfalto nacional e com a convicção de que ainda pode discutir resultados relevantes ao mais alto nível.

A forma evidenciada nas Canárias reforça essa ideia e ajuda a explicar por que motivo a Hyundai voltou a confiar nele para esta ronda. No entendimento do próprio piloto, uma parte dessa prontidão competitiva foi construída nas estradas portuguesas, onde Meeke o obrigou a acelerar mais, pensar melhor e não baixar nunca a guarda.