Novos pneus, novas dúvidas: Hankook com estreia positiva no WRC

A Hankook teve um feedback globalmente positivo na sua estreia no WRC

As equipas reportaram de positiva a estreia da Hankook como fornecedora de pneus para o Campeonato Mundial de Ralis. Como seria de esperar, a mudança de fornecedor gerou muitas dúvidas e principalmente incertezas, tanto para as equipas quanto para os pilotos, nos testes as equipas já tinham percebido que as diferenças seriam significativas, embora a questão se coloque muito mais quanto aos pneus para pisos de terra do que asfalto, mas para esses ainda há tempo para fazer alguma coisa, se não para as primeiras provas, lá mais para a frente, pois o campeonato é longo e a maioria das provas são de terra.

Pelos vistos, a Hankook adotou uma postura transparente ao fornecer dados sobre os seus próprios testes e desenvolvimento de pneus e segundo revelou o seu diretor de competição, este admitiu que nem tudo estava perfeito e que o feedback das equipas é fundamental para tornar melhores os pneus. Para além disso a Hankook mostra-se aberta a mudanças e adaptações, caso seja necessário, pois reconhece a importância do conhecimento que têm as equipas que andam há muito tempo no WRC e sabem exatamente o que esperar e o que pode suceder tendo em conta os pneus que já conhecem.

Não é que o Rali de Monte Carlo fosse muito propício a isso, mas a prova monegasca não teve grandes problemas quanto aos pneus, e publicamente não se ouviu nada de muito significativo em termos de queixas.

Agora, é esperar pelo que aí vem sendo que o primeiro teste de fogo pode bem ser a dureza do Safari, mas só mesmo em Portugal se vai ficar a saber melhor como se portam os pneus em pisos de terra rápidos, que constituem a maior parte do calendário do WRC.