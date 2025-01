Novos carros no WRC: como as mudanças nos Rally1 impactam pilotos e público

WRC 2025: menos potência, mais desafios, mas o espetáculo mantém-se…

A temporada de 2025 do WRC marca o início de uma nova era para o Campeonato do Mundo de Ralis, com mudanças significativas nos regulamentos técnicos. A mais notória é a eliminação das unidades híbridas nos carros Rally1, uma decisão tomada com o objetivo de reduzir custos, mas que trouxe implicações técnicas e desportivas, como seria de esperar.

Com a retirada do sistema híbrido, os novos carros perderam potência, mas, em contrapartida, tornaram-se mais leves, com o peso mínimo reduzido de 1.260 kg para 1.180 kg. Para manter uma relação peso-potência equilibrada, o restritor de ar nos motores foi ajustado de 36 mm para 35 mm. Mesmo assim, a redução de potência tem algum impacto no desempenho dos carros, como explicou Thierry Neuville, piloto da Hyundai, que não hesita em expressar a sua opinião sobre a mudança ao dizer que nenhum piloto quer carros mais lentos, mas assegura que essa diferença será quase impercetível para os adeptos, só mesmo os pilotos a sentem.

Os ajustes nos carros Rally1 não se limitam à potência e ao peso. Sem o sistema híbrido, os engenheiros tiveram de repensar a distribuição de peso e a aerodinâmica. A retirada do sistema híbrido eliminou componentes que ajudavam a melhorar a circulação do ar ao redor do carro. Além disso, com menos potência disponível, os carros demoram mais para atingir altas velocidades, o que também reduz a eficácia da aerodinâmica, já que esta se torna mais eficiente quanto maiores forem as velocidades.

Por outro lado, sem necessidade de arrefecer o sistema híbrido, as entradas de ar foram reduzidas, diminuindo a resistência e permitindo um fluxo de ar mais ‘limpo’ para a asa traseira, aumentando com isso o downforce. Ainda assim, o balanço geral aponta para menos eficiência aerodinâmica e, consequentemente, tempos ligeiramente mais altos.

Espetáculo ou Eficiência? A opinião sobre as mudanças está dividida. Alguns acreditam que a perda de eficiência dos carros reduz a espetacularidade, enquanto outros veem nos carros menos fáceis de guiar uma oportunidade para mais derrapagens controladas e condução agressiva, o que pode agradar ao público. No entanto, para os cronómetros, as mudanças podem significar tempos mais altos.

Seja como for, a diferença será mais ou menos a mesma de 2021 para 2022, quando ‘nasceu’ a nova era híbrida do WRC, em que os carros passaram a poder ter picos de 516 cv devido ao sistema híbrido. Os Rally1 passaram a ser mais rápidos que os WRC 2017-2021, mas para os adeptos isso dependia se estavam a vê-los numa zona em que os 516 cv estavam a ser usados na sua totalidade ou não. Portanto, para os adeptos a diferença era mínima, e quem vive o WRC por dentro diz que os WRC 2017-2021 são os melhores de sempre da história do Mundial de Ralis.

Assim, enquanto os pilotos se adaptam a esta nova realidade, para os adeptos, nas classificativas, o espetáculo visual e sonoro dos ralis promete continuar tão emocionante como sempre.