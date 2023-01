Novo Skoda Fabia RS Rally2 já tem ‘cores’ | AutoSport

Está prestes a ter o seu batismo de fogo o novo Skoda Fabia RS Rally2. Sem equipas oficiais no WRC2, a mais ‘oficial’ de todas é a Toksport WRT que já mostrou a nova decoração dos seus novos carros e tal como sucedeu o ano passado, em que as cores fora as da Skoda Motorsport, com um ‘toque’ da Toksport, os novos carros de Emil Lindholm, Sami Pajari, Nikolay Gryazin e Marco Bulacia já sabem com o que contam, mas não vão ser os únicos a correr com estes novos Skoda de que se espera serem, pelo menos, tão competitivos quanto a versão atual. Também vermos pilotos como Oliver Solberg, Gus Greensmith, François Delecour (para já só no Monte-Carlo, prova que ganhou há 29 anos) e ainda Kris Meeke, que pode fazer algumas provas com o Skoda Fabia RS Rally2

