Novo Skoda Fabia RS Rally2: fasquia ainda mais alta? | AutoSport

O novo Skoda Fabia RS Rally2 foi apresentado, ainda não se sabem quando vai começar a competir, mas uma coisa sabemos: se a versão atual dá as cartas que dá, face à concorrência, não nos parece que a próxima versão não seja um salto em frente. E se o for, algo que só se vai confirmar na estrada, a concorrência que se cuide… ainda mais.

O carro, sabe-se, é completamente novo, o que não deixa de ser uma manobra arriscada.

Mas se olharmos para o que a Skoda MotorSport fez no passado com o Skoda Fabia R5, depois com as várias evoluções, nada indica que tenham metido o “pé na poça”…

O mais curioso é que esta evolução não surge por uma razão especial, e não é por falta de vitórias do modelo atual, de certeza.

Ao Dirtfish, Andreas Mikkelsen disse que não pode dizer quão mais rápido é o carro novo, portanto a primeira bola a sair do carro é simples: é mais rápido.

A segunda ‘coisa’ que Mikkelsen diz também é significativa: “das melhorias que sinto, é no motor. Tem mais binário, que vai permitir fazer todos ou a maioria ou dos ganchos em segunda velocidade.” sabe-se que o motor é completamente novo.

Quanto à aerodinâmica, de acordo com o que dá para perceber, a asa traseira tem uma forma diferente. Mikkelsen também disse que a estabilidade do carro parece ter melhorado, fruto de um pacote aerodinâmico mais refinado.

Por tudo isto espera-se que o novo carro seja um passo em frente. Será que a fasquia fica ainda mais alta?