Novo Škoda Fabia RS Rally2 em detalhe (fotogaleria) | AutoSport

As estatísticas da Skoda quanto aos Rally2 não enganam. Desde o primeiro Skoda Fabia R5 a marca checa tornou-se na mais vitoriosa da categoria, nos RC2, e isso é algo que não muda há muitos anos. Não ganham tudo, mas ganham a maioria, o número de carros a correr não engana, e a percentagem de vitórias também não. E agora está quase a chegar um novo, o Škoda Fabia RS Rally2

A diferença, RS é pequena, duas letras que são o acrónimo de ‘Rally Sport’, que no caso da Skoda, é sinónimo de elevadas performances há 50 anos. O fabricante checo está determinado a prosseguir com a série de sucessos na categoria Rally2 com o Fabia RS Rally2 –o mais recente elemento da família RS da Škoda.

Desde 2000, esta sigla tem designado os modelos mais desportivos de produção corrente, o Octavia RS e Octavia RS IV com propulsão híbrida plug-in, entre outros.

A Škoda introduziu a sigla ‘RS’, pela primeira vez, em 1974, nos protótipos de ralis da marca, o 180 RS e 200 RS. O fabricante automóvel apresentou o lendário 130 RS em 1975, modelo que ainda hoje merece um lugar especial na história da marca na sequência dos seus sucessos nas provas desportivas.

No nome, o atual Fabia RS Rally2 evoca os sucessos do 130 RS trazendo de volta aos troços de rali a lendária combinação de letras. O sucessor do Fabia Rally2 evo, o mais bem-sucedido carro de ralis da sua categoria, beneficia da melhor aerodinâmica da classe da quarta geração do Fabia de produção, bem como da carroçaria especialmente rígida.

O seu novo motor de 1.6 litros turbo baseia-se no 2.0 TSI da série de motores EA888 que a Škoda também aplica nos Octavia RS e Kodiaq RS.

A Škoda Motorsport desenvolveu o carro de ralis do zero, evoluindo e otimizando as soluções do modelo de produção. Por exemplo, o Fabia RS Rally2 veste um novo pack de elementos aerodinâmicos; com a redesenhada asa traseira a garantir quase o dobro da carga face à variante antecessora. A distribuição de pesos também foi otimizada, com o carro a receber um novo motor desenvolvido a partir do bloco 2.0 TSI da série EA888.