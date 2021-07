Novo Skoda Fabia Rally2 de 2022: menos arrasto, mais ‘aero’ na traseira | AutoSport

O novo Skoda Fabia Rally2 de 2022 já anda em testes há algum tempo. É baseado no novo Fabia de estrada, a quarta geração, que vai também ser comercializada em 2022.

O novo carro cresce em dimensões, mas não o peso, é 111 mm mais comprido, 48 mm mais largo, e tem mais 94 mm na distância entre eixos. Uma das coisas que já se nota é um maior refinamento aerodinâmico. O carro de estrada viu reduzido de 0,32 para 0,28, o coeficiente de resistência aerodinâmica, tem muitos novos detalhes, mas nem todos podem ser aplicadas ao novo carro de ralis devido aos regulamentos dos Rally2.

Uma das novidades está na entrada de ar inferior do pára-choques frontal, que tem uma espécie de ‘persianas’ ativamente ajustáveis que se fecham quando é necessário menos arrefecimento, o que permite reduzir o arrasto (força que faz resistência ao movimento de um objeto). Mas os regulamentos dos Rally2 não permitem peças móveis, pelo que esta solução não pode ser implementada no novo Skoda Fabia Rally2.

Mas há novidades no novo Rally2, no novo pára-choques dianteiro, veem-se recortes no pára-choques dianteiro que orientam o fluxo de ar junto à carroçaria, as luzes anti-embaciamento foram transformadas em entradas de ar para o arrefecimento dos travões dianteiros.

Na lateral do carro, há novos perfis que visam canalizar melhor o ar para a traseira do carro, mas a alteração mais significativa é a nova asa traseira, mais comprida, sem ‘barbatanas’ verticais, e com um ângulo mais elevado, o que significa uma traseira ‘mais presa’ ao chão, mas isso também irá causar maior arrasto. Logicamente que a Skoda testou ou está a testar os ganhos e perdas.

Na traseira, o tubo de escape foi deslocado para o lado direito no novo carro, e não há difusor traseiro. Pelo que se percebe, o carro terá menos arrasto e vai ter mais força descendente na traseira. Seja como for, os testes ainda estão numa fase inicial, muita coisa pode mudar. Certo é que se os engenheiros da Skoda mantiverem a inspiração que conseguiram até aqui, a Ford, Hyundai, Citroën, para falar só nas oficiais, vão continuar a ter dificuldades em bater os Skoda.