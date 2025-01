Novo livro lança luz sobre a abordagem de sustentabilidade no WRC

Um livro recentemente publicado, The Green Transition in Motorsport: Purpose, Politics and Profit”, destacou o Campeonato do Mundo de Ralis da FIA como um líder da indústria na sua abordagem empresarial centrada na sustentabilidade.

Da autoria de Hans Erik Næss e Samuel Tickell, o livro explora de forma crítica a contribuição do desporto automóvel para a “transição verde”, entendida como uma mudança social no sentido de um futuro sem combustíveis fósseis, de uma economia circular (ao invés de extrair, produzir, descartar, a economia circular procura manter os recursos em uso pelo maior tempo possível) e de uma maior inclusão social.

Especificamente, o livro destaca o Promotor do WRC como tendo a sustentabilidade no centro da sua organização. Enquanto o desporto automóvel se concentra geralmente na unidade de potência como sinal exterior de uma abordagem sustentável, o WRC vai mais longe com a inclusão da melhoria das condições ambientais nas áreas de competição, colocando-o bem à frente de outras formas de desporto descentralizado.

O trabalho avançado do WRC com organizações não governamentais e organismos das Nações Unidas são exemplos claros do compromisso do WRC em proteger e melhorar o ambiente – uma necessidade absoluta para o desporto, até porque os ralis ‘invadem’ bastante mais o meio ambiente do que as provas em pista.

Outros pontos que Næss e Tickell identificam como pontos fortes do WRC são o seu empenho em restaurar as estradas após os ralis e o seu compromisso com o comportamento dos adeptos. “De um modo geral, o comportamento dos adeptos e, em geral, a forma como deixam as áreas de espetadores limpas está muito à frente de outros desportos como as maratonas, o ciclismo e, certamente, os festivais de música.

Obviamente, algumas das culturas precisam de ser melhoradas, mas ter isso como objetivo declarado já é estar à frente”, sublinhou o coautor Tickell. E continuou: “Se a influência no comportamento for mais longe, passando a utilizar técnicas de condução mais respeitadoras do ambiente, etc., só pode servir para melhorar esse aspeto.”

Talvez a maior afirmação até agora do WRC no seu roteiro Beyond Rally seja fazer parte de uma solução global para o fim dos combustíveis fósseis, sendo pioneiro nos combustíveis renováveis já em 2022.

“Neste momento, estão a ser utilizados dois mil milhões de motores de combustão interna. É importante fazer parte da solução para não as desperdiçar e não exigir que os países com baixos rendimentos substituam as máquinas por algo para o qual não estão preparadas”, opinou Tickell. “Isto também é algo para persuasão política e B2B com um impacto menor na reputação pública, mas vejo-o como uma oportunidade para o desporto.”