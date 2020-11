Novo Hyundai i20 Rally2 testou em pisos de terra

É um carro que provavelmente Bruno Magalhães espera que seja um bom passo em frente face ao atual. Que se desenvolva e chegue depressa! Introduzido no mês passado, o novo Hyundai i20 Rally2, que substituirá a versão atual do i20 R5, tem previsto entrar em competição no verão de 2021. A meio da passada semana, a Hyundai Motorsport iniciou os testes no terreno, em Itália com o piloto finlandês Jari Huttunen ao volante. Antes de rumar a Monza, Ott Tänak também participou no desenvolvimento do novo carro esta semana.