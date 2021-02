Novo Hyundai i20 N Rally2 nasceu bem: “é um grande passo”

Craig Breen tem passado algum tempo com os R5 e um dos seus trabalhos como piloto da Hyundai é evoluir o novo Hyundai i20 N Rally2, que está previsto ser homologado em julho. Para já o trabalho mais recente foi no asfalto, mas Breen também já rodou na terra, e as palavras do piloto irlandês deixam perceber que é um grande passo face ao carro atual, que como se sabe, Breen conhece bem pois corre no ERC com ele: “O carro dá muita confiança”, começou por dizer ao DirtFish: “O carro é completamente novo, mas é realmente um grande passo. É verdade que teria sido possível trabalhar no carro atual, mas quando se olha para áreas como a subestrutura, são precisos alguns jokers de homologação para o levar até onde se quer. Com o carro novo, há mais liberdade para trabalhar a geometria da suspensão e isso faz muita diferença. Para um piloto, a sensação é tudo num carro. É a confiança e o sentimento que lhe permite travar tarde e derrapar”, disse.