Novo Hyundai i20 N Rally2 bem mais refinado em termos aerodinâmicos | AutoSport

Já se estreou o novo Hyundai i20 N Rally2 e a pouco e pouco vamos ficando a conhecer um pouco mais sobre o carro. Como se sabe, é baseado na última evolução do Hyundai i20 de estrada, e ‘bebe’ algumas aerodinâmica do novo modelo.

O splitter dianteiro é a primeira evidência da tentativa da Hyundai em agarrar o mais possível o carro ao chão e impedir que o ar circule por baixo do carro. Mas há mais, tudo em prol da downforce.

Há detalhes aerodinâmicos muito interessantes, por exemplo o arco da cava das rodas dianteiro foi modificado tendo sido criadas superfícies onde o ar vai bater e empurrá-lo para o chão.

A entrada de ar dianteira é agora bem grande, o ar sai por dois extratores de ar na parte de trás do capot.

Os travões dianteiro também receberam novas entradas de ar, com abertura vertical.

A entrada de ar no teto do carro é mínima, pelo que não irá perturbar tanto a circulação de ar, mas por outro lado, talvez o habitáculo fique mais difícil de arrefecer.

Nas laterais do carro não é muito diferente do i20 R5, sendo que as maiores novidades são na traseira.

Claramente a mais visível é a asa traseira, muito diferente do carro anterior, numa solução em que a asa está ‘pendurada’ no suporte, e não ‘apoiada’, o que significa que o ar que ‘bater’ na asa não irá fluir mais rapidamente. Supostamente, também irá reduzir as vibrações do i20 R5 neste particular.

Outra novidade é o flap na extremidade da asa, que é agora maior. A ideia é que o ar bata lá e empurre mais o carro para o chão. Claro que tudo isto são pequenos ganhos, que só fazem diferença quando se somam os pequenos ganhos conseguidos em cada zona.

Outro novo elemento é o difusor, com a Hyundai a desenvolver uma peça que canaliza melhor o ar impedindo com maior eficiência que o ar se ‘mova’ tanto lateralmente, e seja mais rápido a ser ‘escoado’.

Quando mais depressa dali sair, menos será a pressão debaixo do carro, o que faz com que a downforce tenha menos resistência por baixo do carro.

O escape está mais perto do centro do difusor, sendo aqui a ideia é que os escapa ajude o difusor a expelir ar, tornando-o mais eficiente. Tudo junto, em teoria parece poder resultar, mas só o cronómetro será o juiz certo…