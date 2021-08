Novo Hyundai i20 N Rally2: Adamo diz que “verdadeiro desempenho nunca foi visto na Bélgica” | AutoSport

Em declarações ao Dirtfish, Andrea Adamo mostrou-se satisfeito com o triunfo na estreia do novo Hyundai i20 N Rally2 mas deixou bem claro que o verdadeiro desempenho do novo “carro nunca foi visto”.

A explicação é muito simples. A concorrência teve problemas, e também os dois Hyundai, um com a direção assistida, outro com um furo que lhe ‘roubou’ três minutos.

Oliver Solberg liderou no primeiro dia até ter problemas com a direção assistida e Jari Huttunen acabou por vencer a prova, mas Adamo disse disse que está consciente do facto desta ser uma estreia, e dos dois pilotos nunca terem feito o Rali de Ypres, o que só por si era um óbice: Nunca vimos o desempenho do carro na Bélgica, não fomos lá para mostrar o desempenho do carro”, terminando a dizer que não pode estar feliz quando ganha sem qualquer luta. Quanto aos problemas de direção assistida, disse que as peças por vezes parecem ter ‘vida’: “Só partem quando ‘percebem’ que não são testes, é um rali…”