Novo EA Sports WRC: jogo oficial do Campeonato Mundial de Ralis foi apresentado | AutoSport

A Electronic Arts já apresentou EA Sports WRC, o jogo oficial do Campeonato Mundial de Ralis, que chega à PlayStation5, Xbox Series X|S e PC através da EA App, Epic Store e Steam a 3 de novembro de 2023. No vídeo Deep Dive do novo simulador da EA SPORTS WRC pode ficar a conhecer o realismo e autenticidade do jogo, que estabelece novos padrões em jogos de ralis. Para quem gostava do DIRT, tem agora o melhor de dois mundos com o WRC. No vídeo em baixo pode ficar ainda a conhecer muitos dos aspetos do jogo. A imagem que ilustra o artigo é de um troço do Rali de Portugal…

Pode ver AQUI a lista de carros do jogo:

Desenvolvido pela equipa por detrás da aclamada série DiRT Rally, com mais de 25 anos de herança de videojogos todo-o-terreno, o EA SPORTS WRC é um jogo de rali verdadeiramente da próxima geração e o título por excelência para os entusiastas de simuladores de desporto motorizado.

Aproveitando o poder do Unreal Engine com a física da série DiRT Rally, o EA SPORTS WRC oferece troços mais longos e detalhados do que era possível anteriormente, com 18 locais oficiais do Campeonato Mundial de Ralis e mais de 600 km de troços implacáveis em asfalto, gravilha e neve.

O jogo conta com 10 veículos atuais do WRC, WRC2 e Junior WRC e 68 dos carros de ralis mais emblemáticos que abrangem 60 anos do desporto.

O avançado Dynamic Handling System aperfeiçoa o modelo original da Codemasters e proporciona aos jogadores a experiência de ralis mais realista até à data.

Com base no feedback dos pilotos, os jogadores podem escolher a mesma configuração de piloto profissional que reflete a experiência que os pilotos encontram em cada semana de corrida.

Os novos jogadores podem personalizar a condução, fazendo ajustes para os ajudar a dominar o derradeiro desafio de jogador contra o ambiente. O realismo estende-se ao áudio, com cada carro intrinsecamente reproduzido, e as novas notas de andamento, incluindo comandos simplificados para pilotos principiantes, dão ao jogador as informações necessárias à medida que vai lutando em cada etapa.

A introdução do Builder concretiza o sonho daqueles que anseiam por criar o seu próprio carro de rali da era moderna. Selecciona o chassis, a carroçaria e as peças mecânicas mais importantes antes de personalizar o interior e o exterior e, por fim, personalizar a decoração com o editor de cores.

O EA Sports WRC junta os adeptos com o multijogador multiplataforma de 32 jogadores, permitindo a competição entre amigos e a comunidade de ralis mais alargada. Utilizando a EA Racenet, a aplicação da EA que acompanha as corridas, os Clubes funcionam como centros comunitários que oferecem torneios personalizados em várias superfícies com corridas em qualquer local e altura do ano.

Para além dos eventos personalizados, os Momentos, atualizados diariamente no jogo, dão aos jogadores a oportunidade de reviver cenários cruciais da época de 2023, juntamente com eventos clássicos dos arquivos do desporto.