Novidade absoluta no WRC: um troço numa estação de serviço duma autoestrada

Já se fizeram superespeciais do WRC junto ao Coliseu de Roma, em circuitos de F1, no Raidillion de Spa, Mónaco e Estoril incluídos, no banking de Monza, em frente ao Mosteiro dos Jerónimos e Padrão dos Descobrimentos, em estádios de futebol, Estádio Algarve incluído, na baixa do Porto, junto ao Portugal dos Pequeninos em Coimbra, na Serra da Boa Viagem na Figueira da Foz com a estrada ladeada de dezenas de milhar de espectadores “coño, nunca ha visto nada assim em mi vida, animales”, dizia Luis Moya, junto à praia na Austrália, na Grã-Bretanha junto aos castelos da burguesia , mas nunca na história do Mundial de Ralis alguma vez se fez um troço…numa estação do serviço do patrocinador principal da prova.

Se calhar, no passado o TAP Rali de Portugal poderia ter feito um troço entre uma partida e chegada dos aviões no Humberto Delgado e Sá Carneiro. Isto para não falar no Vinho do Porto…

Se a moda pega, podemos vir a ter a superespecial ‘BP Ultimate/Colibri by Leitão da Mealhada’.

Pela primeira vez se construíram bancadas para os espetadores numa Estação de Serviço.

Como ideia de Marketing, é fantástico para o patrocinador grego. Vamos ver como corre, fecha hoje o dia no Rali da Grécia.