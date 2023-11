Nova fornada de japoneses em luta para chegar ao WRC | AutoSport

Tal como já tem vindo a fazer há muito, a Toyota volta a apostar no programa de jovens pilotos. Em 2015, Daiki Arai, de 21 anos, filho do mítico piloto japonês do WRC, e piloto oficial da Subaru, Toshi Arai, Takamoto Katsuta, de 22 anos, filho do heptacampeão nipónico de ralis, Norihiko Katsuta entraram no programa com a oportunidade de serem os próximos pilotos japoneses no WRC.

Como se sabe, Takamoto Katsuta conseguiu-o. Ainda lá está.

Agora é a vez de mais da segunda geração de pilotos do Programa Toyota Gazoo Racing WRC Challenge demonstrar o seu potencial para progredir para o nível superior dos ralis, com dois jovens pilotos japoneses a serem agora selecionados para continuarem o seu desenvolvimento na Europa. Hikaru Kogure e Yuki Yamamoto vão ambos subir para a classe Rally2 em 2024, passando para a fase seguinte do programa.

Um trio de jovens pilotos japoneses foi escolhido para começar a treinar na Finlândia no início de 2022, com o objetivo de um dia seguir as pisadas de Takamoto Katsuta, que fez parte da primeira admissão do Programa TGR WRC Challenge em 2015 e que passou a competir com sucesso ao mais alto nível do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA como piloto de fábrica da TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team.

Paralelamente à sua formação, os jovens pilotos têm participado em ralis nacionais e internacionais por toda a Europa em carros Rally4 de duas rodas motrizes ao longo das duas últimas épocas.

Os três impressionaram os instrutores do TGR-WRT com os seus desempenhos e progressos durante esse período.

Para a próxima fase do programa, dois pilotos terão a oportunidade de passar para carros Rally2 com tração às quatro rodas, apenas um degrau abaixo da categoria de topo Rally1. Kogure e Yamamoto são os pilotos escolhidos e participarão em ralis seleccionados na Europa no próximo ano, incluindo alguns eventos do WRC.

Nao Otake terá também a oportunidade de continuar a sua evolução no Campeonato Japonês de Ralis no próximo ano com o apoio da Toyota. O piloto irá competir e mostrar o seu desenvolvimento numa nova categoria do JRC que será introduzida em 2024, destinada a jovens pilotos de rali japoneses promissores.

Para Mikko Hirvonen (instrutor-chefe do Programa): “O Hikaru, o Yuki e o Nao têm-se saído muito bem com o programa nas duas últimas épocas. Fizeram grandes progressos e isso deu-lhes uma grande experiência nos ralis e na vida em geral, uma vez que têm vivido sozinhos, muito longe de casa. Infelizmente, não pudemos oferecer a todos os três a oportunidade de continuar connosco na Europa, pelo que tivemos de tomar uma decisão difícil.

O Yuki tem sido muito forte e sempre foi capaz de atuar quando tudo estava a funcionar tecnicamente. Hikaru chegou até nós sem muita experiência em ralis, mas trabalhou arduamente para dar grandes passos e conseguiu recuperar o atraso, o que nos impressionou.

O Nao também tem estado muito forte e a trabalhar arduamente, e estamos muito contentes pelo facto da TGR continuar a apoiá-lo e por ele ter esta oportunidade de conduzir no campeonato japonês. Acreditamos mesmo que ele pode ter bons resultados e vamos manter-nos em contacto e tentar apoiá-lo o melhor que pudermos à distância. Para Yuki e Hikaru, o programa vai tornar-se mais difícil agora que estão a passar para os Rally2. A competição vai ser mais dura e o ritmo vai ser mais elevado, mas estamos entusiasmados por ver o que eles podem fazer quando os pressionamos ainda mais.”