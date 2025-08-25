Nos bastidores da lenda: A odisseia do MG Metro 6R4, um dos ícones do Grupo B

A editora McKlein realizou mais uma bela obra em forma de livro, desta feita sobre o legado do MG Metro 6R4, através de uma análise aprofundada da lenda dos ralis do Grupo B. É um livro que detalhe o primeiro risco no estirador até ao fim da era dourada dos ralis.

Uma curiosidade: a capa do livro sobre o MG Metro 6R4, capta a essência de um instante fugaz e inesquecível no Rali de Portugal de 1986, um relâmpago de glória e drama que, apesar de breve, ecoará eternamente na Serra de Sintra.

A era do Grupo B, em meados da década de 1980, permanece como um dos períodos mais carismáticos e intensos na história do Campeonato Mundial de Ralis. As regulamentações, introduzidas em 1982, exigiam a produção de apenas duzentas unidades idênticas de um modelo específico, o que impulsionou o desenvolvimento de viaturas concebidas de raiz para a competição. Este cenário desencadeou uma verdadeira corrida tecnológica entre os fabricantes, resultando em automóveis exóticos e de elevado desempenho que magnetizavam multidões para as provas especiais em todo o mundo.

Já em 1981, a Austin Rover encetou as primeiras conversações com a Williams Grand Prix Engineering, com o objetivo de os persuadir a desenhar um carro de ralis que mantivesse uma ligação visual com o compacto Metro de estrada. Rapidamente se optou por uma configuração de tração integral e um motor V6 atmosférico montado na traseira, uma decisão que se afastou da tendência predominante dos motores turbocomprimidos.

Apesar desta escolha, o Metro 6R4 revelou-se, em muitos aspetos, um pioneiro para a sua época. Na sua estreia no Campeonato Mundial de Ralis, no Rali RAC de novembro de 1985, a viatura, com os seus apêndices aerodinâmicos e a icónica decoração Computervision, conquistou de imediato o público, levando, em alguns troços, ao congestionamento das estradas pela afluência de espetadores. A conquista do terceiro lugar na classificação geral com um carro recém-lançado – as unidades de produção final estavam a sair da linha de montagem apenas em outubro – foi, por isso, um feito notável.

Este livro oferece uma perspetiva interna do projeto. Escrito maioritariamente a partir das notas contemporâneas de Wynne Mitchell, antigo engenheiro da AR Motorsport, e complementado com textos de John Davenport, diretor da AR Motorsport, narra a história desde as primeiras ideias até ao final da sua carreira no Campeonato Mundial de Ralis, em finais de 1986, quando o Grupo B foi banido. As suas páginas revelam os obstáculos superados e as notas de época ilustram a complexidade do trabalho envolvido no desenvolvimento do revolucionário sistema de tração integral.

Com quase quatrocentas páginas em grande formato e 443 imagens, a obra constitui um merecido tributo ao automóvel e às pessoas envolvidas. O livro é enriquecido com histórias de equipas privadas que competiram com o 6R4, a sua vida após 1986, e contribuições de figuras chave – como os engenheiros da Williams, Patrick Head e Brian O’Rourke, e alguns dos pilotos profissionais do 6R4, como Didier Auriol, Malcolm Wilson e Jimmy McRae.

