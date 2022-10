Nil Solans: depois da estreia o ano passado num WRC, um acidente deixa-o de fora este ano… | AutoSport

Depois de no ano passado no Rali da Catalunha, Nil Solans ter terminado a sua estreia com um World Rally Car, o Hyundai i20 WRC, em oitavo, apenas a 8.2s de Oliver Solberg, um resultado positivo, pois o sueco já lhe levava algumas provas de avanço com aqueles carros, o espanhol teve azar este ano: despistou-se nos testes no seu Hyundai i20 R5 e foi hospitalizado com duas vértebras fraturadas.

Era um dos favoritos ao triunfo no WRC2, mas o acidente no teste deixou-o fora do Rally da Catalunha. O piloto de Barcelona saiu de estrada numa zona rápida, batendo de frente contra uma árvore. Depressa se percebeu que algo de grave se passava com o piloto, que tinha imensas dores nas costas, e no hospital em Tarragona diagnosticaram-no com duas vértebras lombares fraturadas. O navegador, Axel Coronado, teve ferimentos leves.