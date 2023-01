Nikolay Gryazin vence WRC no Rali de Monte Carlo: 1º triunfo do novo Skoda | AutoSport

Nikolay Gryazin, piloto da Toksport, no novo Skoda Fabia RS Rally2, venceu a primeira prova do ano, o Rali de Monte Carlo, depois duma luta com Yohan Rossel até ao derradeiro troço. Apesar do russo ter dominado os dois primeiros dias, um furo na derradeira especial de sábado fez descer a margem entre ambos de 46.7s para 15.2s abrindo uma janela de oportunidade ao francês que não se fez rogado e foi encurtando a margem, parando nos 4.5s, a diferença final.

Ficou claro que o novo Skoda Fabia R Rally2 é competitivo, e com isso os seus pilotos podem dar sequência ao domínio da Skoda dos anos anteriores, não esquecendo que o carro é novo e tem potencial de desenvolvimento pelo que é caso para a Citroën, Ford e Hyundai ficarem preocupadas.

À entrada da Power Stage a margem de Gryazin para Rossel era recuperável, mas o piloto do Skoda terminou com 4.5s de avanço: “Os pneus da frente estavam completamente ‘mortos’ e o carro fugia muito de frente, apenas tentei manter o carro na estrada”, disse um sorridente Gryazin após a Power Stage.

Já Rossel, lamenta-se dos cinco segundos perdidos quando o motor se calou no arranque da PE1. A luta que se tinha desenrolado pelo terceiro lugar entre Pepe López e Stéphane Lefebvre ganhou nova vida no último dia de prova quando Lefebvre parou para mudar uma roda cujo pneu tinha furado no seu C3, perdendo quatro minutos, caindo para o nono lugar.

Isto permitiu a López assegurar um lugar no pódio, no seu Hyundai i20 N Rally2, terminando 19.7 na frente de Erik Cais, que também estreou um dos novos Skoda Rally Fabia RS Rally2. Adrien Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) terminou 26.0s mais atrás, enquanto o britânico Chris Ingram (Skoda Fabia Rally2 evo) completou o top6.

François Delecour, noutro Skoda Fabia RS Rally2, venceu a WRC Masters Cup e foi 10º do WRC2.