A Hyundai MotorSport mostra-nos a jornada para o título do WRC 2024, com toda a história de uma temporada inesquecível…

Never Just Win é um documentário de longa-metragem que relembra o incrível Campeonato Mundial de Ralis de 2024, que viu Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe levantarem os títulos de Pilotos e Co-Pilotos no seu Hyundai i20 N Rally1 Hybrid WRC após uma batalha épica com os seus companheiros de equipa Ott Tanak e Martin Jarveoja que foi até ao último dia da temporada.

O filme dá-lhe acesso exclusivo aos bastidores da Hyundai Shell Mobis World Rally Team, com Esapekka Lappi e Janne Ferm, Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen, Dani Sordo e Cándido Carrera, Christian Loriaux e Cyril Abiteboul, ao longo de uma das épocas mais dramáticas e tensas dos últimos anos do Campeonato do Mundo de Ralis

Sem rodeios, Never Just Win mostra em primeira mão os altos e baixos da equipa ao longo do ano e exatamente o que é preciso para ganhar o título do WRC.

‘Never Just Win’: os bastidores de um campeonato épico no WRC 2024