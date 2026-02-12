Neuville lidera shakedown do Rali da Suécia, 2 Hyundai na frente

Thierry Neuville foi o mais rápido no shakedown do Rali da Suécia, disputado na especial urbana de Umeå City, liderando uma tripla da Hyundai à frente do colega de equipa Adrien Fourmaux. O belga estabeleceu a melhor marca em 1m51,8s na quinta e última passagem, batendo o francês por 0,3s, numa sessão em que a equipa sul coreana optou por cinco tentativas, contra um máximo de três voltas para os pilotos da Toyota.

Esapekka Lappi completou o trio da Hyundai, igualando o tempo de Elfyn Evans (1m52,7s), embora o finlandês tenha revelado dificuldades de aderência na travagem e chegado mesmo a tocar num banco de neve. “Espero que não seja sempre assim, não há aderência nenhuma nas travagens com a neve solta”, comentou, relativizando o episódio e garantindo que “não interessa, seguimos em frente”.

De forma pouco habitual, os Rally1 entraram em ação depois dos concorrentes de Rally2 e Rally3, enfrentando desde logo condições de “segunda passagem” e linhas pouco adequadas às potências mais elevadas. Ainda assim, Neuville considerou o ensaio suficiente para recuperar ritmo após algumas semanas fora do carro, admitindo que “não foi o shakedown perfeito”, mas que serviu para reencontrar sensações.

Takamoto Katsuta colocou o Toyota GR Yaris Rally1 no quinto lugar, atrás de Evans, e assumiu uma ambição clara: depois do segundo posto em 2025, garante que o objetivo passa pela vitória. “Claro que esse é o alvo esta semana. O carro estava a funcionar muito bem, estou bastante confiante”, sublinhou, apesar de reconhecer que o troço não apresentava as típicas condições de primeira passagem.

Entre os Ford Puma Rally1, Josh McErlean foi o mais rápido, sexto, seguido do líder do Mundial e herói da casa Oliver Solberg, sétimo. Jon Armstrong e Mārtiņš Sesks, que chegou a “morrer” à partida na sua primeira tentativa num Rally1, fecharam o top‑10, atrás de Sami Pajari. No WRC2, o jovem finlandês Tuukka Kauppinen foi o mais veloz, impondo‑se a Isak Reiersen e Roope Korhonen numa sessão marcada por ritmos elevados e margens mínimas.

