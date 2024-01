Nem todos estão contra o novo sistema de pontos do WRC | AutoSport

É verdade que as críticas têm sido fortes quando, mas a verdade é que nem todos estão contra o novo sistema de pontos do WRC. Por exemplo, na M-Sport, Richard Millener, Chefe de Equipa entende que a mudança é boa, pois traz mais estratégia para a equação. Dependendo do que for sucedendo durante um rali, as diversas duplas podem ir adequando a sua prestação ao que se vai passando, e se até aqui ficar à frente dos outros todos era absolutamente primordial, porque é o que dava mais pontos fosse qual fosse a classificação da Power Stage, agora com pontos ao sábado, domingo e Power Stage, já não é bem assim, ou melhor, pode não ser assim. Ao fim ao cabo, o campeão é o que faz mais pontos e não o que ganha mais vezes, pelo que se calhar é melhor experimentar e ver se é positivo ou negativo como muitos julgam.

Richard Millener entende que é bom. E começa logo por dizer que o WRC já não mudava nada há muitos anos e (também) isso nos leva onde estamos agora…

“Continuo a achar que este é um sistema relativamente fácil de compreender. Sim, o vencedor geral do rali pode não ter a mesma quantidade de pontos, mas o piloto continuará a ser o vencedor geral”, disse Millener.