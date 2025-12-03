Nasser Al-Attiyah impressionado com estreia no Ford Puma Rally1: “experiência completamente diferente”

Nasser Al-Attiyah e Candido Carrera não tiveram vida fácil na sua estreia absoluta ao volante do Ford Puma Rally1 da M-Sport. Ainda registaram alguns cronos interessantes, mas o nível e o estilo de pilotagem do WRC é muito diferente do que o piloto está habituado. Al Attiyah não estranhou em nada os percursos, mas o carro é outra ‘música’.

Desafios mecânicos não impediram final forte

Na tarde de quinta-feira, um impacto violento danificou a aerodinâmica traseira e a porta da bagageira, obrigando a uma gestão cautelosa da poeira e da carga aerodinâmica até à assistência noturna. Sexta-feira trouxe complicações com um furo e avaria na direção assistida, mas Al-Attiyah e Carrera concluíram a prova com garra, fechando em 15.º lugar geral e acumulando dados preciosos para futuras participações.

“Sinto-me realmente feliz por competir aqui no carro Rally1. Agradeço imenso à M-Sport por tornar isto possível. Não foi fácil arranjar uma viatura, mas após uma chamada a Malcolm, tudo ficou pronto. É incrível estar aqui a este nível — normalmente venho em Rally2, mas estas especiais no Rally1 são completamente diferentes. Adorei a experiência e quero repetir no próximo ano”, declarou Nasser Al-Attiyah, satisfeito com o regresso ao WRC após mais de uma década.​