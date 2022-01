Não há Rali da Irlanda do Norte no WRC em 2022 | AutoSport

Tal como já sucedeu o ano passado, quando a falta de apoios inviabilizou o regresso da Irlanda do Norte ao WRC, também ainda não será este ano que isso irá suceder. A nona prova do WRC continua em aberto, pois não foi inicialmente confirmada pelo Promotor do WRC e pela FIA

Há muito que se fala ser a Irlanda do Norte o principal candidato a ocupar a vaga, mas os organizadores protelam agora para 2023 a sua possível entrada.

Agora, das duas uma, ou o WRC fica com 12 provas ou regressa à Alemanha, Bélgica ou mesmo Monza que tem servido para resolver alguns dos problemas que o WRC teve nos últimos dois anos.

O facto de haver provas que não conseguem apoios e ter que se andar a colocar no calendário eventos como Monza, que por acaso deu dois bons ralis, mas sempre longe do que deve ser o ‘verdadeiro’ WRC.

Tudo isto diz bem o estado em que está hoje em dia o Mundial de Ralis.

Sabe-se que colocar de pé uma prova do WRC é caro, isso é verdade, sabe-se também que não há muitas organizações com a capacidade de cumprir bem todo o cadernos de encargos do WRC, mas enquanto corridas de F1, aparecem em cada esquina, prontas a pagar os muitos milhões, conseguir 3 ou 4 milhões para o WRC continua a ser muito difícil.