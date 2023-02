Mundial Junior WRC: um ‘veterano’ e novos pretendentes a estrelas | AutoSport

Nove pilotos com o sonho de atingir o estrelato do WRC começaram este fim de semana na Suécia a lutar pela glória com os Ford Fiesta Rally3 no Mundial Júnior WRC, competição que se inicia esta semana em Umeå. Will Creighton, 25 anos, é o único piloto com experiência recente no campeonato e regressa para a sua terceira campanha sucessiva.

Com a experiência vem a pressão, admite Creighton. Mas o jovem da Motorsport Ireland Rally Academy continua humilde: “Suponho que há sempre pressão, especialmente a este nível”, disse ele. “Mas, se houver pressão, há mais adrenalina, e isso não é mau. Não estou a subestimar a competição; temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para lutar por vitórias nos troços e no rali. É brilhante estar de volta à Suécia, fiz uma ronda nacional no fim-de-semana passado e foi um ‘aquecimento’ brilhante”.

Apesar de já ser piloto de ‘fábrica’ no WRC2 com a M-Sport Ford, Grégoire Munster faz a sua estreia no WRC Junior numa tentativa de ganhar experiência na neve.

Munster foi o mais rápido no shakedown, mas apenas por dois décimos de segundo face ao francês Laurent Pellier, que compete este ano, cortesia do seu prémio por ter conquistado o título FIA Junior ERC 2022.

Pellier não é completamente novo no Junior WRC e, surpreendentemente, inicia este evento com um recorde de 100 por cento de vitórias na categoria. Fez uma aparição única no Tour de Corse, em 2016, onde obteve uma vitória surpresa.

O estreante paraguaio Diego Dominguez acrescenta algum ‘sabor’ sul-americano ao plantel de calouros, enquanto Eamonn Kelly, que terminou num impressionante quarto lugar do shakedown, é outro piloto a fazer a sua estreia.

A Espanha está também bem representada por Raúl Hernández e Roberto Blach, enquanto o belga Tom Rensonnet e o queniano Hamza Anwar completam o plantel.