Mundial Júnior WRC com 5 provas, uma delas em Portugal

O Mundial FIA Junior WRC 2021 será disputado em cinco provas e com um plantel de Ford Fiesta Rally4s. Uma delas é o Rali de Portugal.

Já lá vão 20 anos que dois jovens chamados Sébastien Loeb e Daniel Elena surgiram no WRC, no seu Citroën Saxo S1600 até à glória do campeonato e durante estas duas décadas muitos lhes seguiram os passos, com menos sucesso, é certo, mas muitos deles também chegaram ao pináculo do WRC.

Por exemplo, Dani Sordo, vencedor de 2005, Sébastien Ogier, que triunfou em 2008, Craig Breen em 2011, Elfyn Evans no ano seguinte. Desta aí, as coisas tornaram-se bem mais difíceis, e só Pontus Tidemand, que triunfou em 2013 e Stéphane Lefebvre vencedor de 2014, mostraram algo.

Hoje em dia, os pilotos que procuram adicionar os seus nomes aos livros de história não terão dúvidas de que enfrentarão muitas dificuldades, e por isso vencer esta competição é uma extraordinária ajuda. Das cinco provas contam os quatro melhores resultados e a dupla classificação regressa em 2021 para a ronda final da época, apenas disponível para pilotos que tenham entrado anteriormente em pelo menos três rondas da FIA Junior WRC em 2021, proporcionando uma batalha de campeonatos imprevisível.



Para Maciej Woda, Director da FIA Júnior WRC, afirmou: “É ótimo ver o Mundial Júnior da FIA 2021 a tomar forma com uma boa mistura de eventos no calendário deste ano”. Penso que as cinco rondas exigirão um conjunto diferente de habilidades, o que é muito importante para que o campeonato teste rigorosamente todos os nossos pilotos e descubra quem realmente tem o talento.

Não há duas provas iguais, o que é uma perspetiva excitante e deve realmente abalar as coisas no campeonato. Trabalhámos arduamente com a FIA e o Promotor do WRC para assegurar que o calendário seja espaçado de forma suficientemente uniforme para ajudar as equipas a prepararem-se para cada evento e também deixar uma margem razoável em relação à ronda final do campeonato de 2020. Normalmente o Mundial Júnior WRC termina em setembro ou outubro e dá ao campeonato e às equipas tempo para preparar e confirmar os planos para a época seguinte”.



1: Croácia 22 – 25 de Abril

2: Portugal 20 – 23 de Maio

3: Estónia 15 – 18 de Julho

4: Bélgica Agosto

5: Espanha 14 – 17 de Outubro