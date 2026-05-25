Mundial de Ralis ruma ao Japão: Toyota sob pressão em ‘casa’

O Campeonato do Mundo de Ralis chega à sua sétima prova da temporada de 2026 com a realização do Rali do Japão, entre os dias 28 e 31 de maio. Numa alteração histórica no calendário, a prova de asfalto foi antecipada de novembro para o final de maio, expondo as equipas a temperaturas mais elevadas e à instabilidade da aproximação da época das chuvas na região de Aichi e Gifu. A correr em casa, a equipa campeã do mundo – a Toyota – procura travar o ímpeto da concorrência direta no fecho da primeira metade da campanha anual.

Líderes caseiros frente ao desafio técnico do asfalto

A formação da Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT) chega a esta ronda numa posição confortável, somando cinco vitórias nas primeiras seis provas e liderando o campeonato de construtores com 93 pontos de vantagem. Contudo, a ronda caseira traz uma pressão acrescida. O britânico Elfyn Evans, vencedor das edições de 2023 e 2024, comanda a tabela de pilotos com 12 pontos de margem sobre o colega de equipa japonês Takamoto Katsuta, que compete perante o seu público motivado por dois triunfos recentes no Quénia e na Croácia.

Do outro lado da barricada, a Hyundai Shell Mobis World Rally Team apresenta-se com os níveis de confiança renovados após conquistar a sua primeira vitória do ano no Rali de Portugal. A equipa de Alzenau aposta na experiência do belga Thierry Neuville e nas prestações de Adrien Fourmaux e Hayden Paddon para pontuar fortemente e tentar intrometer-se no domínio da marca nipónica.

As 20 especiais programadas, perfazendo um total de 302,82 quilómetros cronometrados, são caracterizadas por estradas florestais estreitas, sinuosas e ladeadas por ravinas, sem qualquer margem para erros.

Reações e o fator meteorológico do fim de primavera

A alteração da data para o final da primavera introduz variáveis complexas na gestão de pneus e na aderência. Jari-Matti Latvala, Diretor de Equipa da Toyota, reconhece o desafio: «Será interessante ver o Rali do Japão a disputar-se mais cedo. As temperaturas vão ser mais altas e isto pode afetar o comportamento dos pneus e os níveis de aderência». Latvala sublinhou ainda o entusiasmo em torno de Katsuta após as suas vitórias na presente temporada.

Pelo lado da Hyundai, o Diretor Desportivo Andrew Wheatley aponta para a rapidez de reação da estrutura técnica face ao risco de aguaceiros súbitos. «As estradas transformam-se em condições de molhado absoluto num piscar de olhos», explicou o responsável, assumindo que o objetivo passa por «dividir as posições com os Toyota e lutar pelo pódio».

Na M-Sport Ford, que encerra o lote de equipas oficiais e conta com a estreia competitiva de Jon Armstrong no país, o foco está na adaptação contínua. O Diretor de Equipa Richard Millener destaca a importância do ritmo, referindo que «saber quando atacar ao máximo e quando poupar o carro será a chave» para o sucesso nas montanhas nipónicas. A caravana arranca na quinta-feira à noite com a partida cerimonial no castelo de Nagoya.