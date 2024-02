Mundial de Ralis nos EUA? É preciso (mais) tempo… | AutoSport

Há muito que o Promotor do WRC e a FIA andam a tentar conseguir um prova do Mundial de ralis nos EUA, mas ao contrário da Fórmula 1 que até já consegue ‘fechar’ meia Las Vegas, depois de Miami e Austin, o WRC ainda não conseguiu voltar aos EUA depois do Olympus Rally de 1988. Na melhor das hipóteses, 2025, mas nem isso é certo e para já está longe. No outono passado, um novo rali de terra foi realizado no Tennessee como teste, e no próximo verão será realizado outro, já mais próximo do que poderá ser a nova prova do WRC.

Simon Larkin, diretor de eventos da empresa promotora do Campeonato Mundial de Rally, confirmou ao Autosport inglês que os Estados Unidos ainda não estão prontos para entrar no WRC no próximo ano: “Quando formos para os Estados Unidos, queremos fazer mais do que apenas ir lá para fazer uma prova. Queremos um evento que tenha impacto, porque é um mercado importante. Queremos ter certeza de que o evento tenha financiamento suficiente, mas ao mesmo tempo também tenha tempo suficiente para testar”, concluiu Simon Larkin.