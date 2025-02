Mudanças e novidades: como o Rali de Portugal se tem reinventado todos os anos

Desde o regresso do Rali de Portugal ao Norte, a prova do WRC tem evoluído significativamente, conquistando cada vez mais público com novas localizações e novidades. Entre adaptações estratégicas e alterações no itinerário, o evento mantém-se dinâmico, combinando tradição com inovação. Em 2025, a competição promete mais uma vez surpresas, incluindo novos troços em Águeda, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, reforçando o estatuto do rali como um dos mais aguardados do calendário mundial.

11 NEUVILLE Thierry, WYDAEGHE Martijn, Hyundai I20 Rally1, action during the Rally de Portugal 2024, 5th round of the 2024 WRC World Rally Car Championship, from May 9 to 12, 2024 at Matoshinhos, Portugal – Photo Paulo Maria / DPPI 11 NEUVILLE Thierry, WYDAEGHE Martijn, Hyundai I20 Rally1, action during the Rally de Portugal 2024, 5th round of the 2024 WRC World Rally Car Championship, from May 9 to 12, 2024 at Matoshinhos, Portugal – Photo Paulo Maria / DPPI 06 SORDO Dani, CARRERA Candido, Hyundai I20 Rally1, action 5th round of the 2024 WRC World Rally Championship, from May 06 to 12, 2024 in Porto, Portugal – Photo João da Franca / ACP 24 PAJARI Sami, MALKONEN Enni, Toyota Yaris Rally2, action during the Rally de Portugal 2024, 5th round of the 2024 WRC World Rally Car Championship, from May 9 to 12, 2024 at Matoshinhos, Portugal – Photo Paulo Maria / DPPI 21 ROSSEL Yohan, DUNAND Arnaud, Citroen C3 Rally2, action during the Rally de Portugal 2024, 5th round of the 2024 WRC World Rally Car Championship, from May 9 to 12, 2024 at Matoshinhos, Portugal – Photo Paulo Maria / DPPI Recce during the 2021 Vodafone Rally de Portugal, 4th round of the 2021 FIA WRC, FIA World Rally Championship, from May 20 to 23, 2021 in Matosinhos, Portugal – Photo Paulo Maria / ACP Motorsport 16 FOURMAUX Adrien, CORIA Alexandre, Ford Puma Rally1, action during the Rally de Portugal 2024, 5th round of the 2024 WRC World Rally Car Championship, from May 9 to 12, 2024 at Matoshinhos, Portugal – Photo Paulo Maria / DPPI during the Rally Portugal 2023, 5th round of the 2023 WRC World Rally Championship, from May 11 to 14, 2023 in Porto, Portugal – Photo Paulo Pacheco / DPPI FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2015 -WRC Rally Portugal (POR) – WRC 21/05/2015 to 24/05/2015 – PHOTO : @World durante o Vodafone Rally de Portugal 2019, de 30 de Maio a 2 de Junho – Foto: João da Franca / ACP durante o Vodafone Rally de Portugal 2019, de 30 de Maio a 2 de Junho – Foto: João da Franca / ACP durante o Vodafone Rally de Portugal 2019, de 30 de Maio a 2 de Junho – Foto: João da Franca / ACP durante o Vodafone Rally de Portugal 2019, de 30 de Maio a 2 de Junho – Foto: João da Franca / ACP durante o Vodafone Rally de Portugal 2019, de 30 de Maio a 2 de Junho – Foto: João da Franca / ACP durante o Vodafone Rally de Portugal 2019, de 30 de Maio a 2 de Junho – Foto: João da Franca / ACP durante o Vodafone Rally de Portugal 2019, de 30 de Maio a 2 de Junho – Foto: João da Franca / ACP durante o Vodafone Rally de Portugal 2019, de 30 de Maio a 2 de Junho – Foto: João da Franca / ACP FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 2017 -WRC Portugal (POR) – WRC 18/05/2017 to 21/05/2017 – PHOTO : @World

Desde que o ACP decidiu fazer regressar o Rali de Portugal ao Norte, a prova portuguesa do WRC teve mudanças significativas, que tornaram o evento mais apelativo. No primeiro ano após o derradeiro rali no Algarve, 2015, o ACP escolheu para a ‘nossa’ prova do Mundial três zonas, Ponte de Lima/Viana do Castelo, Amarante/Baião e Fafe.

No primeiro ano, a zona de semana limitou-se a uma dupla passagem por Fafe, e a uma por Vieira do Minho, porque a quilometragem das duas primeiras etapas era extensa. A super especial de Lousada abriu o rali nos primeiros anos, passando para o final da 1ª etapa em 2019, quando o Rali de Portugal foi para a zona centro.

Em 2016 a prova manteve essencialmente a mesma estrutura, sempre com alterações na quilometragem e mesmo algumas mudanças nos troços, por exemplo, Amarante e Fridão (nesta altura) sendo a grande novidade do ano a introdução da Porto Street Stage, e logo em duas passagens.

No ano de 2017 nada mudou muito na espinha dorsal do Rali de Portugal, que continuou com as zonas de Ponte de Lima/Viana do Castelo, Amarante/Baião e Fafe, embora com alterações significativas em troços e regressos míticos.

A grande novidade foi a Braga Street Stage 1 (1,90 km), e o dia de sábado passou a contar com os troços de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, de modo que no domingo pudessem ser recuperados os troços de Montim e Luílhas, sempre com duas passagens por Fafe.

Em 2018 as coisas não mudaram muito, havendo simplesmente uma troca entre Braga e Porto pela Street Stage.

O ano de 2019 ficou marcado pelo regresso do Rali de Portugal à zona centro, com a zona da Lousã, Góis e Arganil.

Dupla passagem pelos troços história do ‘antigo’ Rali de Portugal, numa medida que levou a Cerimónia de Partida para Coimbra, com a superespecial de Lousada, como já referimos a passar para o fim do primeiro dia.

O facto da FIA pretender ralis centralizados numa zona impedia que o Rali de Portugal se pudesse expandir à zona centro, mas uma derrogação da FIA permitiu que isso fosse possível e o Rali de Portugal ganhou imenso com o regresso a Arganil.

Não sendo possível as provas em linha do passado, que permitiam ao ACP escolher o que de melhor havia de troços disponíveis, esta solução veio colmatar muitos desses problemas e o Rali de Portugal está agora centrado em três zonas-chave para o seu sucesso: Arganil, Fafe e Marão/Serra da Cabreira. É pena não haver Ponte de Lima/Viana do Castelo, mas com a atual regulamentação do WRC, tem de ser como está.

Como se sabe, o Rali de Portugal de 2020 foi cancelado devido à pandemia de covid-19 e o de 2021 foi, com pequenos acertos, o que já estava planeado em 2020.

À etapa da zona centro, Lousã, Góis e Arganil, acrescentou-se uma passagem por Mortágua, o que valorizou ainda mais o evento.

Em 2022, as coisas foram muito semelhantes a 2021, com a exceção da superespecial de Coimbra, uma novidade absoluta. O troço abriu a prova na 5ª Feira, ao invés de 2021 em que o rali começou na Lousã, na 6ª feira.

Depois, a 2ª etapa foi toda igual, e o mesmo sucedeu no domingo.

No ano seguinte, 2023, a superespecial de Coimbra saiu do itinerário e a prova voltou a arrancar com o troço da Lousã na sexta-feira num dia que foi quase todo igual ao habitual, duas passagens pela Lousã, Góis e Arganil, e uma por Mortágua, com uma exceção no fim do dia, a inclusão de uma nova superespecial na Figueira da Foz.

No sábado, muitas alterações face a 2022. Felgueiras passou para sábado e Cabeceiras de Basto, para domingo. Ou seja, os concorrentes fizeram dupla passagem por Vieira do Minho, Amarante e Felgueiras no sábado e o novo troço de Paredes (Baltar), Fafe e Cabeceiras de Basto com a Power Stage a ser a repetição de Fafe.

Em 2024, a Figueira da Foz passou a abrir o Rali de Portugal, como tinha acontecido com Coimbra dois anos antes, na 5ª feira, mas na 6ª feira houve alterações significativas, pois Mortágua teve duas passagens, a abrir e a fechar o dia, com as equipas a fazerem as habituais duas passagens pela Lousã, Góis e Arganil.

No sábado, também grandes diferenças face a 2023, com dupla passagem por quatro troços distintos, Felgueiras, Montim, Amarante e Paredes, sendo que o ACP fez três troços mais curtos e Amarante a destacar-se dos outros três, com 37.24 Km.

No domingo, quase tudo igual a 2023, com a exceção de Paredes que se realizou no sábado. Portanto, fizeram-se duas passagens por Cabeceiras de Basto e outras duas, como habitualmente, por Fafe.

Este ano, 2025, ainda não há um itinerário publicamente definido, mas já se conhecem os principais contornos do rali, com a prova que se realiza nas regiões Norte e Centro de Portugal entre 15 e 18 de maio a ter muitas novidades. A base operacional da prova mantem-se na Exponor, em Matosinhos, e depois do Shakedown em Baltar, Paredes, a partida volta a ser dada em Coimbra e o primeiro dia acaba com a Superespecial da Figueira da Foz, tal como sucedeu em 2024.

O dia de sexta-feira leva o pelotão a competir com dupla passagem nos troços da Lousã, Góis, Arganil e Mortágua. Os troços de Águeda/Sever do Vouga e Sever do Vouga/ Albergaria-a-Velha fazem o seu regresso e estreia no Rali de Portugal: O troço Sever do Vouga/ Albergaria-a-Velha é quase igual às versões de 1997 a 1999 o troço de Sever/Albergaria, sendo que o deste ano tem mais alguns quilómetros acrescentados no final.

O troço de Águeda/Sever do Vouga é novo no Rali de Portugal e termina na pista de Ralicross de Sever do Vouga.

As novidades continuam no dia seguinte, sábado, com o regresso do rali a Vieira do Minho, seguido de duplas passagens em Cabeceiras de Basto e Amarante. O dia termina no renovado Eurocircuito da Costilha, em Lousada.

No domingo, realizam-se os troços de Paredes, Felgueiras e Fafe, aqui com a última passagem em Powerstage, como é habitual.

Portanto, como sempre, o rali muda sempre alguma coisa de um ano para o outro, sendo este ano as grandes novidades a ida a Águeda, Albergaria-a-Velha e a Sever do Vouga.