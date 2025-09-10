Morreu Stuart Turner: um â€˜giganteâ€™ do â€˜motorsportâ€™ que moldou geraÃ§Ãµes

O mundo do desporto automÃ³vel despede-se de uma das suas figuras mais influentes. Stuart Turner, um verdadeiro gigante do seu tempo, faleceu na segunda-feira, 8 de setembro de 2025, aos 92 anos. A sua carreira, que se estendeu por vÃ¡rias dÃ©cadas, foi marcada por um sucesso notÃ¡vel como copiloto campeÃ£o, jornalista perspicaz, diretor de equipa visionÃ¡rio e, finalmente, diretor de desporto automÃ³vel em duas das mais proeminentes empresas automÃ³veis do mundo. O seu impacto no rali e no desenvolvimento do desporto Ã© inegÃ¡vel e duradouro.

Dos ralis ao jornalismo: uma ascensÃ£o meteÃ³rica

Nascido a 14 de janeiro de 1933, Stuart Turner iniciou a sua formaÃ§Ã£o como contabilista. Contudo, a sua vida tomou um rumo inesperado apÃ³s uma experiÃªncia casual num carro de rali. Imediatamente cativado pelo desporto, especialmente pela arte da navegaÃ§Ã£o, Turner rapidamente se tornou um copiloto muito procurado. Os seus primeiros anos foram repletos de conquistas, incluindo a vitÃ³ria no inaugural Campeonato BritÃ¢nico de Ralis em 1958 com Ron Gouldbourn, e novamente em 1959 com John Sprinzel.

A sua perÃ­cia como navegador levou-o a copilotar com alguns dos maiores nomes do desporto, como Erik Carlsson, com quem venceu o prestigiado RAC Rally em 1960. Competiu tambÃ©m em carros de fÃ¡brica para marcas como Austin Healey, Auto Union e Saab, cimentando a sua reputaÃ§Ã£o internacional.

ApÃ³s a sua carreira como copiloto, Turner transitou para o jornalismo, assumindo o cargo de Editor de Desporto da Motoring News. Esta posiÃ§Ã£o aprofundou o seu conhecimento do desporto e do seu funcionamento interno, preparando-o para a prÃ³xima fase da sua carreira.

A era dourada da BMC sob a lideranÃ§a de Turner

Em 1961, a reputaÃ§Ã£o de Turner como uma figura conhecedora e perspicaz levou-o a uma mudanÃ§a crucial na carreira: foi nomeado Competitions Manager na British Motor Corporation (BMC). Esta foi uma era dourada para a BMC, e Turner foi fundamental para o seu sucesso. Estrategicamente, otimizou o programa de ralis, concentrando-se no Austin Healey 3000 e no icÃ³nico Mini Cooper S.

Para alÃ©m da gestÃ£o de projetos, Turner recrutou talentos de topo, incluindo os “Finlandeses Voadores” como Timo MÃ¤kinen e Rauno Aaltonen, bem como a estrela britÃ¢nica Paddy Hopkirk. Sob a sua lideranÃ§a, o Mini Cooper S alcanÃ§ou a famosa “chapeuzada” de vitÃ³rias no Rali de Monte Carlo em meados da dÃ©cada de 1960, um feito que se tornou lendÃ¡rio na histÃ³ria do desporto automÃ³vel.

O legado duradouro na Ford e o tÃ­tulo mundial

ApÃ³s uma breve passagem pela Castrol, Turner juntou-se Ã Ford em 1969. Foi aqui que ele deixou o seu legado mais duradouro. Como Diretor de Desporto AutomÃ³vel, supervisionou um perÃ­odo de sucesso fenomenal para o Ford Escort nos ralis. A sua gestÃ£o testemunhou:

DomÃ­nio nos Ralis: A Ford venceu inÃºmeros eventos, incluindo o desafiante East African Safari Rally e o London-to-Mexico Rally.

GlÃ³ria no Mundial: A Ford assegurou o primeiro Campeonato Mundial de Ralis de Pilotos com BjÃ¶rn WaldegÃ¥rd em 1979, ano em que tambÃ©m conquistou o tÃ­tulo de Construtores.

Projetos Pioneiros: Turner foi uma figura-chave no desenvolvimento de carros de desempenho icÃ³nicos como o Sierra Cosworth e o RS200, que ainda hoje ressoam na memÃ³ria dos entusiastas.

Stuart Turner retirou-se da Ford em 1990, mas permaneceu um defensor incansÃ¡vel do desporto automÃ³vel. Foi cofundador do Motorsport Safety Fund, uma instituiÃ§Ã£o de solidariedade dedicada a melhorar a seguranÃ§a no desporto. AlÃ©m disso, foi um autor prolÃ­fico, escrevendo mais de 20 livros sobre temas que vÃ£o desde o desporto automÃ³vel atÃ© Ã oratÃ³ria. A sua autobiografia, Twice Lucky, Ã© leitura obrigatÃ³ria para qualquer fÃ£ de ralis.

Ao longo da sua vida, Turner foi conhecido pelo seu humor, pela sua capacidade de contar histÃ³rias envolventes e pelo seu compromisso com as bases do desporto automÃ³vel. Era um orador muito popular em jantares, partilhando histÃ³rias de uma carreira que o viu no centro da transformaÃ§Ã£o do desporto, de um passatempo amador para um espetÃ¡culo profissional global. O seu impacto nos ralis e a sua dedicaÃ§Ã£o Ã seguranÃ§a e ao futuro do desporto serÃ£o uma parte indelÃ©vel do seu legado. Que descanse em Paz.