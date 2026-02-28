Morreu Sandro Munari

O automobilismo está de luto com a morte de Sandro Munari, aos 85 anos, após doença prolongada. Munari foi uma das figuras mais marcantes dos ralis na década de 1970 e um dos maiores pilotos da história de Itália.

Iniciou a carreira nos ralis em 1965 e tornou-se um ícone da Lancia, destacando-se ao volante do Fulvia e, sobretudo, do Stratos HF. Em 1974, venceu o Rali de Sanremo, tornando-se o primeiro piloto a triunfar numa prova do Mundial de Ralis para a marca italiana.

Munari conquistou sete vitórias no Campeonato do Mundo de Ralis (todas com o Lancia Stratos HF), incluindo três triunfos consecutivos no Rali de Monte Carlo entre 1975 e 1977. Em 1976 venceu o Rali de Portugal, num triunfo que ficou para a história de tão indiscutível que foi, apesar dos azares que quase o fizeram perder a prova, dia antes de carimbar o seu quinto triunfo no mundial.

Em 1977 sagrou-se vencedor da Taça FIA de Pilotos de Ralis, antecessora do título mundial de pilotos, juntando esse feito ao título europeu de 1973 e a dois campeonatos italianos. Teve ainda papel determinante nos três primeiros títulos de construtores da Lancia, entre 1974 e 1976.

Para além dos ralis, demonstrou versatilidade em pista, vencendo a mítica Targa Florio ao volante de um Ferrari 312PB e participando no projeto de rali-raid da Lamborghini com o LM002.

À família e amigos, o AutoSport endereça as mais sentidas condolências.